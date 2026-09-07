विज्ञापन
विशेष लिंक

पांच राज्यों की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, 6 अक्टूबर को वोटिंग, इस दिन आएंगे नतीजे

4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होंगे उपचुनाव, सभी सीटें इस्तीफों के कारण हुई थीं खाली

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
पांच राज्यों की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, 6 अक्टूबर को वोटिंग, इस दिन आएंगे नतीजे
चुनाव आयोग ने घोषित की 6 सीटों पर उपचुनाव की तारीख
NDTV

चुनाव आयोग ने देश की 6 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों तथा 1 लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर 2026 को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 9 अक्टूबर को कराई जाएगी. ये सभी सीटें विधायकों और सांसदों के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थीं

इन सीटों पर होंगे उपचुनाव

विधानसभा सीटें:

  • मदुरंतकम (तमिलनाडु)
  • धारापुरम (तमिलनाडु)
  • थट्टांचावडी (पुडुचेरी)
  • रेजीनगर (पश्चिम बंगाल)
  • नंदीग्राम (पश्चिम बंगाल)

लोकसभा सीट: नौगांव (असम)

उपचुनाव का पूरा शेड्यूल

  • नॉटिफिकेशन जारी होने की तिथि: 09 सितंबर 2026
  • नामांकन की अंतिम तिथि: 16 सितंबर 2026
  • नामांकन पत्रों की जांच: 17 सितंबर 2026
  • नाम वापसी की अंतिम तिथि: 19 सितंबर 2026
  • मतदान की तिथि: 06 अक्तूबर 2026
  • मतगणना की तिथि: 09 अक्तूबर 2026
  • चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की तिथि: 11 अक्टूबर 2026

क्यों हो रहे उपचुनाव?

इन सभी 6 सीटों पर संबंधित जनप्रतिनिधियों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं. असम की नगांव लोकसभा सीट से सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद वहां उपचुनाव हो रहे हैं. इसके अलावा अन्य पांच विधानसभा सीटों पर भी विधायकों ने इस्तीफा दिया है. तमिलनाडु की मदुरंतकम सीट पर विधायक मरागथम कुमारवेल  और धारापुरम से पी. सत्यभामा ने इस्तीफा दिया था. वहीं पश्चिम बंगाल की रेजीनगर से विधायक हुमायूं कबीर और नंदीग्राम से CM सुवेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया था. इसके अलावा पुडुचेरी की थट्टनचावडी    सीट से विधायक एन. रंगासामी ने इस्तीफा दिया.

यह भी पढ़ें: प्रशांत किशोर ने विधायक के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
By Election, By Election 2026, By Election 2026 Date, By Poll, By Poll Election
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com