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रनवे पार कर गाड़ियों से जा भिड़ा अमेजन का कार्गो प्लेन, आग लगी- धुआं उठा; अमेरिका में 5 की मौत- VIDEO

यह प्लेन बोइंग 767 था और अमेजन प्राइम एयर के लिए उड़ान भर रहा था. प्लेन को मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश के दौरान यह हादसा हुआ.

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अमेरिका में अमेजन कार्गो प्लेन रनवे के बाद गाड़ियों से टकराया (फोटो- AFP)
  • फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेजन का कार्गो प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे से बाहर निकल गया था
  • इस हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हुए हैं
  • प्लेन बोइंग 767 था जो अमेजन प्राइम एयर के तहत उड़ान भर रहा था और प्यूर्टो रिको से आया था
क्या विमान में तकनीकी खराबी थी?

अमेरिका में एक बड़ा प्लेन हादसा हो गया है. फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को अमेजन का एक कार्गो प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया. इसके बाद प्लेन कई गाड़ियों से टकरा गया और उसमें आग लग गई. अधिकारियों के मुताबिक, इस हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार मियामी-डेड काउंटी के फायर चीफ रे जडाल्लाह ने पत्रकारों को बताया कि 5 लोगों की मौत के अलावा 3 लोगों को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. दो और लोगों का इलाज स्थानीय हॉस्पिटल में किया जा रहा है.

जडाल्लाह ने कहा कि प्लेन कुछ गाड़ियों से टकराया था. इसके कारण कुछ लोग गाड़ियों के अंदर फंस गए थे. उन्होंने बताया कि लोगों को बाहर निकालने के लिए टेक्निकल रेस्क्यू टीम की मदद लेनी पड़ी. टीम को प्लेन के अंदर फंसे पायलट और को-पायलट को खोजने और बचाने का काम भी करना पड़ा. जडाल्लाह ने यह नहीं बताया कि पायलट या को-पायलट जिंदा बचे हैं या नहीं. 

यह प्लेन बोइंग 767 था जो अमेजन प्राइम एयर के लिए उड़ान भर रहा था.

वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर

वीडियो में नीले और सफेद रंग के बोइंग 767 प्लेन से काफी धुआं निकलता दिखाई दिया. यह विमान दोपहर करीब 2 बजे प्यूर्टो रिको से मियामी पहुंचा था. हादसे के बाद कई दमकल गाड़ियां तेजी से मौके पर पहुंचीं. जडाल्लाह ने बताया कि कुल 60 दमकल और रेस्क्यू गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. मियामी-डेड फायर रेस्क्यू के करीब 200 कर्मचारी खोज और बचाव के साथ आग बुझाने के काम में जुट गए.

उन्होंने कहा कि इस हादसे की असली वजह FAA और NTSB पता लगाएंगे. FAA का मतलब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और NTSB का मतलब नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है. हादसे के कारण एयरपोर्ट ने सभी रनवे और टैक्सीवे बंद कर दिए. रविवार शाम एयरपोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट जारी कर यात्रियों से कहा कि एयरपोर्ट जाने से पहले वे सीधे अपनी एयरलाइन से फ्लाइट की जानकारी जरूर जांच लें.

अमेजन ने भी एक बयान जारी किया. कंपनी ने कहा कि प्लेन को लैंड करने की कोशिश के दौरान एक हादसा हो गया. हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि हादसे में कोई घायल हुआ है या किसी की मौत हुई है. अमेजन की प्रवक्ता केली नैंटल ने बयान में कहा, “स्थिति तेजी से बदल रही है और हम अभी भी जानकारी जुटा रहे हैं. हम स्थानीय अधिकारियों और दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर क्या हुआ.”

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