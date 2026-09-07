सत्य निकेतन हादसा : दिल्ली में पूरी रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 लोगों की मौत, आरोपी अब तक फरार

नई द‍िल्ली: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में हुए हादसे का जायजा लेने के बाद मैजिस्ट्रियल जांच और बिल्डिंग मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. इस बीच ब‍िल्‍ड‍िंग का मलबा हटाने का काम लगातार जारी है. पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या और लापरवाही की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने FIR में BNS की धारा 125, 290, 125 ए लगाई हैं. दिल्ली पुलिस के अनुसार यह इमारत पीजी के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी. हादसे के समय ग्राउंड फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके चलते इमारत गिर गई. FIR में हरिराम बंसल का नाम सामने आया है. प्रॉपर्टी के दस्तावेज हरिराम बंसल के नाम से निकले हैं.

सत्य निकेतन मामले में दिल्ली पुलिस ने हॉस्टल मालिक आनंद बंसल के भाई हरिराम बंसल के खिलाफ साउथ कैंपस थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया है. बिल्डिंग हादसे में गैर इरादतन हत्या और लापरवाही समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज हुई है. केस में कथित मालिक हरिराम और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. दिल्ली पुलिस के अनुसार] यह इमारत पीजी के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी.

हादसे के समय ग्राउंड फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके चलते इमारत गिर गई. आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं. अब तक कुल 10 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है.

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