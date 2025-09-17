EVM बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीर, बिहार चुनाव से पहले ECI की नई गाइडलाइन जारी

ECI New Guideline Regarding EVM: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन की शुरुआत बिहार के विधानसभा चुनाव से ही होगी. इस बदलाव के बारे में चुनाव आयोग ने बताया कि ECI ने मतदाताओं की सुविधा और चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए ईवीएम (EVM) बैलेट पेपर से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं. यह संशोधन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961 के नियम 49बी के तहत किया गया है.

चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन की बड़ी बातें

