राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' वाली 'ब्राजीली मॉडल' आई सामने! जानें अपनी वायरल फोटो पर क्या कहा

राहुल गांधा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला की तस्वीर दिखाई है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह ब्राजीलियाई मॉडल है और उसकी तस्वीर को सीमा, स्वीटी और सरस्वती जैसे नामों के साथ हरियाणा की मतदाता सूची में "22 बार इस्तेमाल किया गया".

राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' वाली 'ब्राजीली मॉडल' आई सामने! जानें अपनी वायरल फोटो पर क्या कहा
  • राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी होने का आरोप लगाते हुए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है
  • उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई और कहा कि हरियाणा की मतदाता सूची में 22 बार इस्तेमाल किया गया
  • वायरल तस्वीर वाली महिला लारिसा नेरी ने कहा कि यह उनकी पुरानी फोटो है जब वह लगभग 20 वर्ष की थीं
लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के आरोपों को दोहराया है. उन्होंने इस बार हरियाणा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा के 2 करोड़ वोटर्स में से 25 लाख वोट चोरी हुई. राहुल गांधा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला की तस्वीर दिखाई, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह ब्राजीलियाई मॉडल है और उसे सीमा, स्वीटी और सरस्वती जैसे नामों के साथ हरियाणा की मतदाता सूची में "22 बार इस्तेमाल किया गया". अब मॉडल की तस्वीर वायरल होने के बाद एक महिला सामने आई है और दावा किया है कि यह उसकी ही पुरानी फोटो है, जब वह 20 साल के आसपास की थी.

तस्वीर वायरल होने के बाद सामने आई 

अब वो महिला सामने आई है जिसने दावा किया है कि जिस महिला की तस्वीर वायरल हो रहा है, वह दरअसल वही है. उस महिला का नाम लारिसा नेरी है और उसने दावा किया कि गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जा रही तस्वीर उनकी तब की है जब वह "करीब 20 साल की थीं." लारिसा नेरी ने अपने रिएक्शन वाले वीडियो का स्क्रीनशॉट बाद में उसने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. 

लारिसा नेरी का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो पुर्तगाली में बोल रही थी. वीडियो क्लिप के AI-जनरेटेड ट्रांसलेशन से पता चला कि वह कथित वोट घोटाले में अपने नाम के दुरुपयोग की रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया करते समय हैरान लग रही थी. उन्होंने मजाक में कहा, "दोस्तों, मैं आपको गॉसिप सुनाती हूं. आप बहुत हंस रहे हैं, है ना? मैं गॉसिप बताने जा रही हूं. दोस्तों, वे मेरी एक पुरानी तस्वीर का उपयोग कर रहे हैं. मेरी तस्वीर पुरानी है, ठीक है? देखिए, मैं तस्वीर में बहुत छोटी थी. लगभग 20 साल की, 18 साल की (रही होंगी)... भारत में, वे दूसरों को धोखा देने के लिए मुझे एक भारतीय महिला के रूप में चित्रित कर रहे हैं, दोस्तों."

लारिसा ने कहा कि विवाद सामने आने के बाद भारत के पत्रकारों ने उन्हें फोन करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि एक पत्रकार ने उस सैलून से भी संपर्क किया था जहां वह काम करती हैं. उन्होंने कहा, "एक रिपोर्टर ने पूरी बात के बारे में जानने के लिए मुझे फोन किया, सैलून जाने के बारे में, मेरी नौकरी के बारे में... इंटरव्यू के लिए मुझसे बात करना चाहता था, मैंने जवाब नहीं दिया. उसने मुझे इंस्टाग्राम पर खोजा, उसने मुझे इंस्टाग्राम पर कॉल किया..."


 

