विज्ञापन
विशेष लिंक

गुजरात के कच्छ जिले में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, दहशत में आए लोग

गुजरात का कच्छ जिला ‘अत्यधिक जोखिम' वाले भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है और यहां कम तीव्रता के भूकंप नियमित रूप से आते रहते हैं.

Read Time: 1 min
Share
गुजरात के कच्छ जिले में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, दहशत में आए लोग
  • गुजरात के कच्छ जिले में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात 4.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया
  • भूकंप का केंद्र खावड़ा से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर-उत्तरपूर्व में था, जो देर रात एक बजकर बाईस मिनट पर आया
  • इस भूकंप में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की जानकारी नहीं मिली
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
अहमदाबाद:

गुजरात के कच्छ जिले में शुक्रवार एवं शनिवार की दरमियानी रात 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. अधिकारियों ने हालांकि बताया कि इस दौरान किसी के हताहत होने की जानकारी अभी नहीं मिली है. गांधीनगर स्थित भूकंपीय अनुसंधान संस्थान (आईएसआर) के अनुसार, भूकंप शुक्रवार देर रात एक बजकर 22 मिनट पर आया और इसका केंद्र जिले के खावड़ा से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर-उत्तरपूर्व में था. 

जिला आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है. कच्छ जिला ‘अत्यधिक जोखिम' वाले भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है और यहां कम तीव्रता के भूकंप नियमित रूप से आते रहते हैं.

साल 2001 में कच्छ में आया भूकंप पिछली दो शताब्दियों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप था. कच्छ जिले के भुज में भचाउ के पास 26 जनवरी, 2001 को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 13,800 लोगों की मौत हो गई थी और बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Earthquake, Earthquake In Kutch, Earthquake In Kutch Gujarat
Get App for Better Experience
Install Now