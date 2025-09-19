विज्ञापन
DUSU President: रेंज रोवर से किया प्रचार, जानिए कौन हैं ABVP के आर्यन मान जो बने DUSU के नए अध्यक्ष

DUSU President Aryan Mann: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाले ABVP के आर्यन मान हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं. वो राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी हैं. उनके पिता का नाम सिकंदर मान है. सिकंदर मान हरियाणा के बड़े कारोबारी हैं.

  • दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2025 में ABVP ने अध्यक्ष सहित तीन पदों पर जीत हासिल की है.
  • अध्यक्ष पद पर ABVP के आर्यन मान, सचिव पद पर कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा चुने गए हैं.
  • आर्यन मान हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं. उनके परिवार का बड़ा कारोबार भी है.
नई दिल्ली:

DUSU Election Result 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने जीत हासिल की है. इस चुनाव में ABVP के ​​आर्यन मान (Aryan Mann) अध्यक्ष, कुणाल चौधरी सचिव और दीपिका झा संयुक्त सचिव चुने गए. अध्यक्ष पद जीतने के बाद आर्यन मान ने दिल्ली के छात्रों को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, "मैं सभी छात्रों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे वोट दिया और चुनाव में जिताया है."

DUSU के नए अध्यक्ष बने आर्यन मान के प्रचार में रेंज रोवर सहित कई अन्य लग्जरी गाड़ियों का भी इस्तेमाल हुआ था. उनके लिए वोट मांगने बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त और सोनू सूद भी पहुंचे थे. आइए जानते हैं कौन है आर्यन मान, जो बने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के नए अध्यक्ष.

हरियाणा के बहादुरगढ़ से रहने वाले हैं आर्यन मान

आर्यन मान हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं. वो राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी हैं. उनके पिता का नाम सिकंदर मान है. सिकंदर मान हरियाणा के बड़े कारोबारी है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आर्यन मान के पिता सिकंदर मान बेरी स्थित एडीएस ग्रुप के कार्यकारी निदेशक हैं.

आर्यन के भाई विराट एडीएस ग्रुप के सीईओ हैं, और रोकोब्रांड के निदेशक भी हैं. सिकंदर मान के परिवार की पहचान एक शराब ब्रांड से भी जुड़ी है.

स्पोर्ट्स कोटे से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पाया था एडमिशन

हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले आर्यन मान ने 5वीं तक की पढ़ाई बहादुरगढ़ के सेंट थॉमस स्कूल से हुई. इसके बाद की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आ गए. फिर दिल्ली के वसंतकुंज स्थित जीडी गोयनका स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की. इनका स्पोर्ट्स कोटे से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ. आर्यन मान हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. अभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी सांइस में मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं.

रेंज रोवर सहित कई लग्जरी गाड़ियों से किया था प्रचार

आर्यन मान के प्रचार के दौरान रेंज रोवर सहित कई अन्य महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ था. जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. आर्यन मान के लिए बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी प्रचार करने पहुंचे थे. जीतने के बाद छात्रों को जीत समर्पित करते हुए आर्यन मान ने कहा कि मुझे चुनाव में 15 हजार से अधिक वोटों से यह जीत मिली है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए परिवहन की व्यवस्था और कॉलेजों में एसी-पानी जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए काम किया जाएगा.

मालूम हो कि दिल्‍ली यूनिवर्सिटी चुनाव 2025 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने बाजी मार ली है. DUSU चुनाव की 4 में से 3 सीटों पर ABVP ने बड़ी जीत दर्ज की है. NSUI के खाते में सिर्फ एक पद आया है.

DUSU में किसे मिली जीत
 

  • अध्यक्ष पद पर ABVP के आर्यन मान जीते हैं.
  • उपाध्यक्ष पद NSUI के राहुल झांसला ने जीता है.
  • सचिव पद पर ABVP के कुणाल चौधरी ने जीत हासिल की है.
  • संयुक्त सचिव पद पर भी ABVP की दीपिका झा को जीत मिली है.

