DUSU Elections Results: मतगणना जारी, ABVP-NSUI में कड़ा मुकाबला, जानें कौन चल रहा आगे

Dusu Election Result: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) का अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कौन मारेगा बाजी, ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा. नॉर्थ कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2025 की मतगणना जारी है. अब तक हुई 11 राउंड की मतगणना में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान आगे चल रहे हैं, जबकि एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी पीछे चल रही हैं.
10वें राउंड के बाद हैट्रिक की ओर ABVP
दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंटस यूनियन के चुनाव में अब तक 10वें राउंड की वोटिंग हो गई है. ABVP हैट्रिक की ओर बढ़ रही है. वहीं, दूसरी ओर NSUI सिर्फ एक पद पर बढ़त बनाए हुए है. एबीवीपी के आर्यन मान ने एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी को लगभग 6000 वोटों से पीछे छोड़ दिया है.
ABVP उम्मीदवारों की स्थिति
- अध्यक्ष: आर्यन मान- 12532
- उपाध्यक्ष: गोविंद तंवर- 9483
- सचिव: कुणाल चौधरी- 10649
- संयुक्त सचिव: दीपिका झा-9706
NSUI प्रत्याशियों का हाल
- अध्यक्ष: जोसलिन नंदिता चौधरी- 6132
- उपाध्यक्ष: राहुल झांसला-13636
- सचिव: कबीर- 7667
- संयुक्त सचिव: लवकुश भड़ाना- 8455
9वें राउंड के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में ये है स्थिति
दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंटस यूनियन के चुनाव में अब तक 9 राउंड की काउंटिंग हो गई है और ABVP तीन पदों पर आगे चल रही है. एबीवीपी के आर्यन मान ने एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी को लगभग 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया है.
ABVP उम्मीदवारों की स्थिति
- अध्यक्ष: आर्यन मान- 10362
- उपाध्यक्ष: गोविंद तंवर- 7643
- सचिव: कुणाल चौधरी-8353
- संयुक्त सचिव: दीपिका झा-8009
NSUI प्रत्याशियों का हाल
- अध्यक्ष: जोसलिन नंदिता चौधरी- 5294
- उपाध्यक्ष: राहुल झांसला-8317
- सचिव: कबीर- 6727
- संयुक्त सचिव: लवकुश भड़ाना- 7055
8वें राउंड के बाद कौन आगे कौन पीछे?
डूसू चुनाव में 8 राउंड की गिनती हो चुकी है और एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के उम्मीदवार राहुल झांसला बढ़त बनाए हुए है. इसके अलावा तीन पदों पर एबीवीपी और 1 पद पर एनएसयूआई आगे चल रही है.
ABVP उम्मीदवारों की स्थिति
- अध्यक्ष-आर्यन मान-8248
- उपाध्यक्ष-गोविंद तंवर- 6019
- सचिव-कुणाल चौधरी-6536
- संयुक्त सचिव-दीपिका झा-5936
NSUI प्रत्याशियों का हाल
- अध्यक्ष-जोसलिन नंदिता चौधरी-3814
- उपाध्यक्ष-राहुल झांसला-8317
- सचिव-कबीर-4719
- संयुक्त सचिव-लवकुश भड़ाना-5159
कौन चल रहा आगे, कौन पीछे?
छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह-सचिव पद के लिए कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं. मुख्य मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और कांग्रेस समर्थित नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के बीच माना जा रहा है. वहीं, वामपंथी गठबंधन (आइसा-एसएफआई) भी चुनावी समीकरण में अहम भूमिका निभा रहा है. अध्यक्ष पद पर एबीवीपी से आर्यन मान, एनएसयूआई से जॉस्लिन नंदिता चौधरी और एसएफआई-आइसा गठबंधन से अंजलि मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं. चुनाव प्रचार के दौरान फीस वृद्धि, हॉस्टल की मांगें, सस्ती यात्रा व्यवस्था और छात्रों के लिए बेहतर सुविधाओं जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए.
राउंड-1 के बाद कौन आगे, कौन पीछे?
|पद
|ABVP उम्मीदवार
|NSUI उम्मीदवार
|अध्यक्ष
|आर्यन मान (आगे)
|जोसलिन नंदिता चौधरी (पीछे)
|उपाध्यक्ष
|गोविंद तंवर (पीछे)
|राहुल झांसला (आगे)
|सचिव
|कुणाल चौधरी (आगे)
|कबीर (पीछे)
|संयुक्त सचिव
|दीपिका झा (आगे)
|लवकुश भड़ाना (पीछे)
डूसू की बागडोर किस छात्र संगठन के हाथों में जाएगी
चुनाव में 2.8 लाख से अधिक छात्र मतदाता सूची में शामिल थे, जिनमें से लगभग 39.45 प्रतिशत छात्रों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. मतदान 52 कॉलेजों में दो चरणों में हुआ और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का उपयोग किया गया. परिणामों की घोषणा से पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने विजयी उम्मीदवारों द्वारा किसी भी विजय रैली पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, विश्वविद्यालय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम करने का निर्देश दिया है. हर किसी की निगाहें अब मतगणना पर टिकी हैं और यह देखने का इंतजार है कि डूसू की बागडोर किस छात्र संगठन के हाथों में जाती है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं