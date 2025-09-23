विज्ञापन
विशेष लिंक

नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी से छात्र नेता और फिर DUSU अध्यक्ष बनने तक, जानिए आर्यन मान की पूरी कहानी

Aryan Mann: DUSU चुनाव 2025 में आर्यन मान ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की. हरियाणा के गांव से पढ़ाई शुरू करने वाले आर्यन फुटबॉल के नेशनल लेवल खिलाड़ी रहे और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष बने.

Read Time: 3 mins
Share
नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी से छात्र नेता और फिर DUSU अध्यक्ष बनने तक, जानिए आर्यन मान की पूरी कहानी
नई दिल्ली:

DU Student Leader: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ DUSU चुनाव 2025 में आर्यन मान (Who is Aryan Mann)ने अध्यक्ष पद जीतकर बड़ी कामयाबी हासिल की है. उनकी ये जीत सिर्फ छात्र राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक मिसाल है कि पढ़ाई खेल और अनुशासन का सही मेल की जो, किसी भी साधारण छात्र को खास बना सकता है. आर्यन की कहानी उस गांव से शुरू होती है जहां उन्होंने सामान्य माहौल में पढ़ाई की लेकिन मेहनत और लगन ने उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया और आज वो हजारों छात्रों की आवाज बन चुके हैं.

पढ़ाई की शुरुआत

आर्यन मान हरियाणा के झज्जर जिले के लोवा कलां गांव के रहने वाले हैं उनकी शुरुआती पढ़ाई बहादुरगढ़ के सेंट थॉमस स्कूल से हुई. उन्होंने पढ़ाई में अच्छे थे, साथ ही स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में भी आगे रहते थे. स्कूल के टाइम से ही उनमें लीडरशिप और लोगों से जुड़ने का हुनर था. 

नामी स्कूल से मिला बड़ा मौका

10वीं पूरी करने के बाद आर्यन ने दिल्ली के वसंत कुंज स्थित जीडी गोयनका स्कूल में एडमिशन लिया. इस स्कूल ने उन्हें पढ़ाई के साथ खेलों में अपनी पहचान बनाने का बड़ा प्लेटफॉर्म दिया. फुटबॉल टीम में शामिल होकर उन्होंने अपनी मेहनत और टीम स्पिरिट से सबको इंप्रेस किया. इसी प्रदर्शन की वजह से उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में खेल कोटे के जरिए एडमिशन मिला और यहीं से उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत हुई.

फुटबॉल ने दी नई दिशा

आर्यन मान नेशनल लेवल पर फुटबॉल खेल चुके हैं और दिल्ली की टीम का भी हिस्सा रहे हैं. खेल के मैदान ने उन्हें अनुशासन, धैर्य और हिम्मत सिखाई. यही चीजें उनके स्वभाव में उतर गईं और आगे चलकर छात्रों ने उनमें एक भरोसेमंद नेता देखना शुरू किया.

लोकप्रियता ने दिलाई जीत

क्लासरूम हो या खेल का मैदान आर्यन हर जगह एक्टिव रहे. उनकी यही एक्टिविटी और मेहनत उन्हें साथियों के बीच लोकप्रिय बनाती गई. ये लोकप्रियता आखिरकार वोटों में बदल गई और वो DUSU चुनाव जीतकर अध्यक्ष बन गए. आज आर्यन मान सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष नहीं बल्कि उन युवाओं के लिए प्रेरणा हैं जो पढ़ाई और खेल दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें-पुणे के वैज्ञानिक ने जीता दुनिया का सबसे बड़ा वॉटर प्राइज, जानिए क्या है Water Prize

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi University Adhyaksh, Aryan Maan DUSU President, DUSU, DUSU 2025 Election Winner, Aryan Mann
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com