दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में ABVP की हैट्रिक, 4 में से 3 पदों पर दर्ज की जीत

दिल्‍ली यूनिवर्सिटी चुनाव 2025 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने बाजी मार ली है. DUSU चुनाव की 4 में से 3 सीटों पर ABVP ने बड़ी जीत दर्ज की है. इसके साथ ही केंद्रीय पैनल की तस्वीर भी साफ हो गई है. ABVP ने 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज कर ली है. NSUI के खाते में सिर्फ एक पद आया है. अध्यक्ष पद पर ABVP के आर्यन मान जीते हैं. उपाध्यक्ष पद NSUI के राहुल झांसला ने जीता है. सचिव पद पर ABVP के कुणाल चौधरी, संयुक्त सचिव पद पर भी ABVP की दीपिका झा ने जीत दर्ज की है.

DUSU चुनाव से निकले देश के कई दिग्गज नेता

जो छात्र राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए ये चुनाव बेहद खास होता है. ये चुनाव बताता है कि कौन-सा छात्र नेता भविष्य में देश की राजनीति में बड़ा नाम बन सकता है. 1950-60 के दशक से शुरू हुए इन चुनावों ने धीरे-धीरे राष्ट्रीय पार्टियों को अपनी ओर खींचा. छात्र संगठनों ने यहां अपनी पकड़ मजबूत की और यह मंच कई दिग्गज नेताओं की पहली सीढ़ी बना.

जिसमें पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, ललित माकन, अलका लांबा, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, विजय गोयल जैसे नेता DUSU से ही निकले और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुए. यानी यहां की जीत या लोकप्रियता आने वाले समय की संभावनाओं का संकेत मानी जाती है. दिल्ली की मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव से ही निकली हैं.

लोकतंत्र की प्रयोगशाला मानी जाती है DUSU चुनाव

कुल मिलाकर, DUSU चुनाव में हर साल चेहरे, मुद्दे और प्रचार की तकनीकें बदलती हैं; मगर सत्ता संतुलन, संगठनात्मक वर्चस्व और धारणा की राजनीति वैसी ही रहती है. यह लोकतंत्र की प्रयोगशाला है जहां से भविष्य के नेता निकलते हैं, और यह देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के चुनाव किसे इस छवि की दौड़ में आगे बढ़ाते हैं. अब देखना है कि शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र किसे अपना नेता चुनते हैं.