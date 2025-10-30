डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनवा दिया! शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पर FIR दर्ज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनवाने के मामले में महाराष्ट्र के विपक्षी विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है. फर्जी आधार कार्ड मामले में MLA रोहित पवार पर केस दर्ज किया गया है. NCP (शरद पवार गट) के विधायक रोहित पवार पर ये मामला दर्ज हुआ है. उन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगा है.यह मामला दक्षिण प्रादेशिक साइबर पुलिस स्टेशन मुंबई में दर्ज किया गया है. पुलिस ने यह केस आईटी ऐक्ट के तहत दर्ज किया है.इसकी शिकायत भाजपा के सोशल मीडिया समन्वयक की ओर से दी गई थी. शिकायत में कहा गया है कि फर्जी कागजातों के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड तैयार किया गया था. इस पूरे मामले से विधायक रोहित पवार का नाम जुड़ा हुआ है.

रोहित पवार ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में खुलासा किया था कि फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने कैसे ट्रंप का आधार कार्ड बनवाया था. रोहित पवार का कहना था कि उनका मकसद आधार कार्ड से जुड़ी खामियों को सामने लाना था. लेकिन फर्जी आधार बनाना दंडनीय अपराध है.बीजेपी नेता की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई. रोहित के साथ वेबसाइट बनाने वाले और इसे प्रयोग में लाने वालों पर केस दर्ज हुआ है.उन पर फेक दस्तावेज, सिस्टम में हेराफेरी, पहचान छिपाने जैसे आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है.

एनसीपी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार 5 भाई बहन थे. उन्हीं में से एक अप्पा साहेब के बेटे राजेंद्र और रणजीत थे. राजेंद्र पवार के बेटे रोहित पवार हैं, जिन्होंने 37 साल की उम्र में ही राजनीति में दमखम दिखाया है. रोहित पवार को एनसीपी शरद पवार के अगले पीढ़ी के नेताओं में गिना जाता है.