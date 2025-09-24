विज्ञापन
10 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस, चिकित्सा-शिक्षा क्षेत्र के लिए पैकेज का ऐलान... कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए

बिहार में NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के निर्माण को हाइब्रिड एन्युइटी मोड के तहत मंजूरी दी गई, जिसकी कुल लंबाई 78.942 किलोमीटर और लागत 3,822.31 करोड़ रुपये होगी.

  • मंत्रिमंडल ने 10.91 लाख रेल कर्मियों को उत्पादकता आधारित बोनस के रूप में 1,865.68 करोड़ रुपये मंजूर किए.
  • बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 2,192 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
  • NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के चार लेन निर्माण के लिए 3,822.31 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.
नई दिल्ली:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10.91 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता-आधारित बोनस के रूप में 1,865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी. बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी गई, जिसकी कुल लागत 2,192 करोड़ रुपये होगी.

बिहार में NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के निर्माण को हाइब्रिड एन्युइटी मोड के तहत मंजूरी दी गई, जिसकी कुल लंबाई 78.942 किलोमीटर और लागत 3,822.31 करोड़ रुपये होगी. इसके अलावा, जहाज निर्माण, समुद्री वित्तपोषण और घरेलू क्षमता को बढ़ाने के लिए चार-स्तंभीय दृष्टिकोण के साथ भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जनन के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई.


 केंद्रीय मंत्रिमंडल के बड़े फैसले

1. रेलवे: बख्तियारपुर - राजगीर - तिलैया दोहरीकरण: 2,192 करोड़

2. राजमार्ग: NH-139W के साहेबगंज-बेतिया खंड का चार लेन का निर्माण: 3,822 करोड़

3. रेलवे उत्पादकता से जुड़ा बोनस: 1,866 करोड़

4. जहाज निर्माण और समुद्री विकास सुधार: 69,725 करोड़

5. क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के लिए CSIR योजना: 2,277 करोड़

6. चिकित्सा, शिक्षा का विस्तार: 15,034 करोड़

7. कुल मूल्य 94,916 करोड़ रुपये

