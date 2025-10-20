दिवाली-छठ पर घर वापसी की होड़: स्टेशनों पर उमड़ा सैलाब, 10-12 घंटे तक इंतजार

दिवाली और छठ पर्व के मौके पर देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसे बड़े शहरों के स्टेशनों पर लोगों की लंबी-लंबी कतारें लगी हैं. घर जाने की जल्दबाजी में कई यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए 10 से 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है.

प्‍लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बैन

सूरत से ही एक दिन में 9 ट्रेनों के जरिए करीब 14 हजार लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रवाना हुए. बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. रेलवे के मुताबिक त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.भीड़ नियंत्रण के लिए प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. स्‍टेशन पर हुजूम को कम करने के लिए रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी है जिससे यात्रियों के साथ आने वाले लोगों की भीड़ में कमी आई है.

सोशल मीडिया पर नजर

इस बीच सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी रेलवे की पैनी नजर है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि फर्जी खबरें फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं और त्योहारों के दौरान यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.