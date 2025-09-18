विज्ञापन
दिशा पाटनी मामले में पांच शूटरों की मिस्ट्री क्या है? रोहित गोदारा आखिर क्यों बना जान का दुश्मन

रोहित गोदारा ने बॉलीवुड कलाकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि नंगा नाच बंद करो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें. वहीं गैंगस्टर ने मीडिया से अपील की कि उसका नाम लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई से न जोड़ें.

ये कहानी है बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की. साथ में है कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा की. दोनों की दुश्मनी में दो शूटर भी मारे गए. यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन किया. रोहित गोदारा फिर धमकी दे रहा है. आगे क्या होगा, इससे पहले जान लीजिए बात इतनी बढ़ी कैसे?

कब हुआ हमला 

12 सितंबर को सिविल लाइंस इलाके के विला नंबर 40 स्थित पाटनी परिवार के घर के बाहर जब गोलीबारी हुई तो घर में उस वक्त दिशा पाटनी के पिता एवं सेवानिवृत डीएसपी जगदीश सिंह पाटनी, मां और मेजर बहन खुशबू पाटनी मौजूद थीं.

दिशा और खुशबू पाटनी के पिता जगदीश सिंह पाटनी ने घटना के बारे में बताया कि आधी रात उनके घर पर 8-10 राउंड फायरिंग की गई थी. उन्‍होंने कहा, 'फायरिंग से हम सब दहशत में थे. मेरी नींद भी खुल गई थी. बाहर आने की कोशिश भी की थी, जैसे तैसे आड़ लेकर हम बचे.'

उन्‍होंने कहा, 'पुलिस ने सबसे पहले हमारी सुरक्षा की है. घर के बाहर गार्ड्स लगे हुए हैं. पीछे पुलिस खड़ी है. पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती. जबसे पुलिस को पता चला है, तबसे लगातार काम कर रही है.' उन्‍होंने कहा, 'ये योगी जी का ये प्रदेश है. इस तरह की गुंडागर्दी पर पूरी लगाम लगाई जाए.'

दिशा पाटनी की बहन खुशबू पत्नी ने कुछ दिन पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के वीडियो पर कमेंट किया था. उस टिप्पणी को फॉलोअर्स ने प्रेमानंद जी से जोड़कर खुशबू पाटनी की ट्रोलिंग शुरू कर दी थी. तब खुशबू पाटनी ने सफाई जारी की थी, उसने कहा था कि उनकी टिप्पणी का गलत मतलब निकालकर उसे प्रेमानंद जी से जोड़ दिया गया.

क्‍या बोले जगदीश पाटनी?

रोहित गोदारा के वायरल पोस्‍ट में लिखा है कि जो हमारे धर्म और संतों के खिलाफ बोलेगा, उसके घर पर ठांय-ठांय होगी. ये तो महज ट्रेलर था. हमारे आराध्य का अपमान नहीं सहा जाएगा.' इस पर जगदीश पाटनी ने कहा' मैंने फेसबुक पर पढ़ा है. लेकिन विश्वास नहीं कर सकता. क्योंकि फेसबुक में जो भी चीजें होती है, उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता.' उन्‍होंने कहा, 'हमारे संविधान में अपनी बातें रखने का-बोलने का पूर्ण अधिकार है. अगर इस तरह की घटना हो, तो इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है.' 

जगदीश पाटनी ने सुरक्षा को लेकर कहा, 'पुलिस ने सबसे पहले हमारी सुरक्षा की है. घर के बाहर गार्ड्स लगे हुए हैं. पीछे पुलिस खड़ी है. पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती. जबसे पुलिस को पता चला है, तबसे लगातार काम कर रही है.'  

गैंगस्टर रोहित गोदारा का वॉइस मैसेज

इस मामले में रोहित गोदारा ने अपने वॉइस मैसेज में कहा है कि दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और इसका वीडियो बनाकर डाला था. इसी वजह से उनके घर के बाहर फायरिंग की गई है. अगर उनके घर में किसी को भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी.

बॉलीवुड कलाकारों को गैंगस्टर की चेतावनी

रोहित गोदारा ने बॉलीवुड कलाकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि नंगा नाच बंद करो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें. वहीं गैंगस्टर ने मीडिया से अपील की कि उसका नाम लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई से न जोड़ें. ये लोग सिर्फ सनातन धर्म का नाम लेकर ढोंग करते हैं, धर्म से इनको कोई लेना देना नहीं है. उनके साथ नाम जोड़कर हमारा अपमान न करें. उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है.

इन लोगों ने की फायरिंग

  • रवींद्र -रोहतक का रहने वाला है. अब तक उस पर 9 मामले दर्ज हैं. इसका एनकाउंटर कर दिया गया है. दिसम्बर 2024 में पुलिस कस्टडी से उसने एक अपराधी रवि को भगाने की कोशिश की, जिसमें हरियाणा पुलिस से मुठभेड़ में 2 बादशाह मारे गए. 
  • अरुण -हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है. इसका अभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है. इसका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया.
  • विजय -बागपत का रहने वाला है. इसके बारे में और डीटेल्स नहीं मिले हैं.
  • नकुल -बागपत का रहने वाला और डीटेल्स नहीं है
  • एक नाबालिग-इसकी डिटेल्स पुलिस के पास अभी नहीं है.

