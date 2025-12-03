3 बड़े गैंगस्टर और 3 गैंगवार, गोल्डी-लॉरेंस की जंग इंटरनेशनल लेवल पर, जानिए कैसे हुई दुश्मनी की शुरुआत

भारत से लेकर अमेरिका, कनाडा, दुबई और पाकिस्तान तक फैली गैंगस्टरों की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है. लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के बीच दुश्मनी के कारण पिछले एक साल में तीन बड़े गैंगवॉर हुए हैं. सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकियां, ऑडियो क्लिप और पोस्ट से यह साफ हो गया है कि यह लड़ाई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि इंटरनेशनल नेटवर्क तक फैल चुकी है.

कैसे शुरू हुई दुश्मनी?

2024 में जब अनमोल बिश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार हुआ, तब लॉरेंस गैंग को शक हुआ कि गोल्डी बराड़ ने उसके भाई की मदद नहीं की. लॉरेंस का आरोप था कि गोल्डी खालिस्तानी आतंकियों के साथ काम कर रहा है, जबकि लॉरेंस खुद को ‘देशभक्त' बताता है. इसी विवाद ने दोनों गैंग्स को अलग कर दिया. पहले जो जबरन वसूली का धंधा दोनों मिलकर करते थे, उस पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई. सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट आने लगे और गैंगस्टरों ने अपने-अपने खेमे चुन लिए. राजस्थान का कुख्यात रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ के साथ हो गया, जबकि लॉरेंस के साथ गोल्डी ढिल्लों, हरि बॉक्सर और आरजू बिश्नोई डटे रहे.

तीन बड़े गैंगवॉर जिन्होंने दुनिया को हिला दिया

पहला गैंगवॉर (18 अक्टूबर 2025, अमेरिका): कैलिफ़ोर्निया के फ्रेस्नो में लॉरेंस गैंग के हरि बॉक्सर पर हमला हुआ. रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली और लॉरेंस गैंग को मिटाने की धमकी दी. इसके जवाब में लॉरेंस गैंग के आरजू बिश्नोई और हरि बॉक्सर ने ऑडियो जारी कर रोहित को ‘गद्दार' बताते हुए गोली से जवाब देने की चेतावनी दी. इस घटना ने साफ कर दिया कि गैंगवॉर अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है.

दुश्मनों की बढ़ती फेहरिस्त

अनमोल बिश्नोई के भारत आते ही गिरफ्तार होने के बाद गैंगवॉर और भड़क गया है. अब जीशान अख्तर और पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी भी लॉरेंस के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं. जीशान ने दावा किया कि उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस के कहने पर की थी, लेकिन बाद में खुद को बचाने के लिए रोहित गोदारा के साथ हो गया. वहीं शहजाद भट्टी ने लॉरेंस और अनमोल को मारने की धमकी दी है. अनमोल ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी लगाकर कहा था कि उसे पाकिस्तान के गैंगस्टर से जान का खतरा है.

क्या यह खूनी खेल थमेगा?

तीन बड़े गैंगवॉर, सोशल मीडिया पर खुली धमकियां और इंटरनेशनल नेटवर्क के जुड़ने से यह लड़ाई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही. सवाल यह है कि क्या यह खूनी खेल थमेगा या और खतरनाक होगा? आने वाला वक्त तय करेगा. फिलहाल, लॉरेंस गैंग के दुश्मनों की बढ़ती फेहरिस्त से साफ है कि यह जंग और लंबी चलेगी.

