दिशा पाटनी फायरिंग एनकाउंटर केसः सुबह गोदारा का फेसबुक पोस्ट, दोपहर बाद UP ADG ने दे दिया जवाब

Disha Patani House Firing Case: बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दो शूटर मुठभेड़ में मार गिराए गए. मारे गए ये दोनों बदमाश कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े थे. दोनों शूटरों के मारे जाने पर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर चुनौती दी. रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट में एनकाउंटर में मारे गए दोनों शूटरों को 'शहीद' बताया. उसने लिखा- इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है. उसने आगे लिखा, हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं.

चेतावनी वाले लहजे में रोहित गोदारा ने आगे लिखा कि इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे कितना भी पैसों वाला हो या पावर वाला हो वक्त लग सकता है माफी नहीं है.

रोहित गोदारा का यह फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है. हालांकि एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है. दूसरी ओर गुरुवार को दोपहर बाद इस एनकाउंटर पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा, "यूपी में कानून का राज है. यह यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ऐसी घटनाएं यहां कम ही होती हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखना ज़रूरी है, और जनता में डर पैदा करने वाली घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.



एडीजी ने आगे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए थे कि इस तरह के अपराध को करने वालों को तुरंत कानून के दायरे में लाया जाए. इसके बाद इसे एक चैलेंज के रूप में लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू किए. जिसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, UPSTF और उत्तर प्रदेश पुलिस की अन्य इकाइयों ने दोनों शूटरों को मार गिराया.

ADG ने बताया- दो बदमाशों ने की रेकी, दो ने की फायरिंग

दिशा पटानी के आवास के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के बारे में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG), कानून व्यवस्था, अमिताभ यश ने कहा, "बड़ौत निवासी नकुल और विजय तोमर नामक दो लोगों ने घटनास्थल की रेकी की थी और दो अन्य ने गोलीबारी की.

ट्रॉनिका सिटी में घेर कर मारे गए दोनों अपराधी



उन्होंने आगे कहा कि गोलीबारी की योजना बनाने वाले अपराधियों को कल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, UPSTF और उत्तर प्रदेश पुलिस की अन्य इकाइयों ने ट्रॉनिका सिटी में घेर लिया. इसके बाद मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों अपराधी मारे गए. उनके पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए.

सीसीटीवी में दिख रहे दो अन्य बदमाशों की तलाश जारी

एडीजी ने आगे बताया कि पुलिस CCTV फुटेज में पहचाने गए दो अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है. हमें उम्मीद है कि हम उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे. बरेली जोन में उन पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है."

एडीजी ने बताया कि दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग की जिम्मेवारी गोल्डी बराड़ ने ली थी. जो कनाडा में है. दिशा पाटनी के घर फायरिंग का नेतृत्व विपीन नेहरा कर रहा था. इस गैंग ने सोशल मीडिया के माध्यम से खौफ पैदा करने की कोशिश की थी. लेकिन अब उम्मीद है कि इस तरह से कोई यूपी के शासन के राज को चैलेंज नहीं करने की कोशिश करेगा.

दिशा पाटनी के पिता बोले- मुख्यमंत्री का जितना आभार व्यक्त करूं वो कम है

दिशा पाटनी के आवास पर फायरिंग के मामले में दो आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने पर एक्ट्रेस के पिता जगदीश पाटनी ने कहा, "सुरक्षा की दृष्टि से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं. मुख्यमंत्री का जितना आभार व्यक्त करूं वो कम है. उन्होंने भय मुक्त समाज की जो परिकल्पना की है, आज उसका जीता-जागता उदाहरण है."



