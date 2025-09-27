विज्ञापन

आखिरी शॉट से पहले शाहरुख के सामने रोए थे यश चोपड़ा, दो बार बचाया बिग बी का करियर, लेकिन कमबैक के लिए दिए 1 रुपए

यश चोपड़ा ने हिंदी सिनेमा को रोमांस की नई परिभाषा दी. अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और शाहरुख खान जैसे सितारों को नई पहचान दी. उनकी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों और जज़्बातों का जश्न थीं.

जब शाहरुख के सामने रोए थे यश चोपड़ा
बॉलीवुड में जब भी रोमांस की बात होती है, सबसे पहले नाम आता है यश चोपड़ा का. उन्हें सही मायनों में फादर ऑफ रोमांस कहा जाता है. यश जी का मानना था, ‘कहीं न कहीं हर वक्त एक लव स्टोरी चल रही होती है. मैंने सोचा, क्यों न फिल्मों में प्यार को एक नए अंदाज में दिखाया जाए.' अपनी इस सोच को उन्होंने बखूबी पर्दे पर उतारा. लेकिन यश चोपड़ा सिर्फ रोमांटिक फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई बड़े सितारों के करियर को भी नई दिशा दी. अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और शाहरुख खान, इन तीनों का करियर उनकी वजह से खास मुकाम पर पहुंचा.

जब अमिताभ बच्चन ने सिर्फ 1 रुपये ली फीस

अमिताभ बच्चन के करियर के मुश्किल दौर में यश चोपड़ा ने उन्हें दीवार जैसी फिल्म दी, जिसने उन्हें ‘एंग्री यंग मैन' बना दिया. इसके बाद त्रिशूल और काला पत्थर जैसी हिट्स आईं. लेकिन यश जी ने कभी कभी और सिलसिला में बिग बी का एक अलग, रोमांटिक पहलू भी सामने रखा. 90 के दशक में जब अमिताभ का करियर फिर डगमगाने लगा, यश चोपड़ा ने उन्हें मोहब्बतें में सख्त प्रिंसिपल का रोल दिया. इस फिल्म के लिए बिग बी ने सिर्फ 1 रुपये फीस ली थी.

ऋषि कपूर का ‘सिली' फैसला

कभी कभी के लिए ऋषि कपूर ने पहले हां नहीं की थी. उन्हें लगा कि उनकी पत्नी नीतू कपूर का रोल उनसे ज्यादा अहम है. गुस्से में उन्होंने यश जी से कहा था,‘अगर फिल्म करनी है तो नीतू का रोल दे दो.' बाद में शशि कपूर और यश जी ने उन्हें समझाया. तब उन्होंने हां कहा और शूटिंग शुरू हुई और शूटिंग शुरू हई. बाद में ऋषि कपूर ने भी माना कि इस रोल से उनके करियर को बूस्ट मिला.

जब शाहरुख और यश चोपड़ा रो पड़े

शाहरुख खान और यश चोपड़ा का रिश्ता सिर्फ डायरेक्टर-एक्टर का नहीं, बल्कि परिवार जैसा था. डर से लेकर दिल तो पागल है, वीर-जारा और जब तक है जान तक, इस जोड़ी ने कई यादगार फिल्में दीं. जब तक है जान उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई. शूटिंग के दौरान लद्दाख की ठंड में यश चोपड़ा ने शाहरुख खान से कहा, ‘तेरी पिक्चर खत्म हो गई, ये आखिरी शॉट है.' उस वक्त यश जी इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए. शाहरुख ने उन्हें समझाया, ‘हम अगली फिल्म भी साथ करेंगे.' लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था. फिल्म रिलीज से पहले ही यश चोपड़ा दुनिया को अलविदा कह गए.

