दिशा पटानी के पिता को मिला मिला हथियार लाइसेंस, घर पर गोलीबारी के बाद अधिकारियों ने उठाया ये कदम

दिशा पटानी के पिता सेवानिवृत्त डीएसपी जगदीश पटानी को 11 और 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश में उनके पैतृक घर पर हुए हमले के बाद बरेली जिला प्रशासन द्वारा हथियार लाइसेंस प्रदान किया गया है. यह हमला गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गिरोह द्वारा किया गया था. एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को पीटीआई को इस खबर की पुष्टि की. हमले के बाद जगदीश ने बरेली के ज़िला मजिस्ट्रेट से संपर्क किया था. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के बाद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया था. बरेली के ज़िला मजिस्ट्रेट अवनीश सिंह ने समाचार एजेंसी को बताया कि जगदीश ने अपने आवास पर हमले के बाद हथियार लाइसेंस का अनुरोध किया था. सभी औपचारिकताओं के बाद, उन्हें अब रिवॉल्वर/पिस्टल का लाइसेंस मिल गया है.

दिशा पटानी के पैतृक निवास पर क्या हुआ

पीटीआई के अनुसार, मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों के एक समूह ने 11 और 12 सितंबर को बरेली स्थित पटानी के घर के बाहर लगभग 10 राउंड गोलीबारी की. संदिग्धों की पहचान रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गिरोह के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है. कोतवाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ), हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने गाजियाबाद में एक मुठभेड़ में दोनों संदिग्धों को मार गिराया.

दिशा पटानी का काम

दिशा आखिरी बार 2024 में हिंदी में योद्धा, तेलुगु में कल्कि 2898 ईस्वी और तमिल में कंगुवा में नज़र आई थीं. कल्कि 2898 ईस्वी उनकी दूसरी तेलुगु फिल्म थी. कंगुवा के साथ दिशा ने तमिल में अपनी शुरुआत की.

इस साल, उन्होंने आर्यन खान की पहली नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़, द बा***ड्स ऑफ़ बॉलीवुड में खुद का किरदार निभाया. दिशा जल्द ही केविन स्पेसी की होलीगार्ड्स सागा - द पोर्टल ऑफ़ फ़ोर्स के साथ हॉलीवुड में डेब्यू करेंगी. वह अक्षय कुमार की फ़िल्म "वेलकम टू द जंगल" में भी दिखेंगी. हाल ही में, उन्होंने अक्षय कुमार के साथ इस फ़िल्म के लिए "ऊंचा लंबा कद" गाने को रीक्रिएट किया.

