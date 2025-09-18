उत्तराखंड में इस वक्त मॉनसून ने कहर बरपा रखा है. पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. पहाड़ों में सड़कें टूट रही हैं, नदियां उफान पर हैं और गांवों में हालात बाढ़ जैसे बन चुके हैं. कई जिलों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनसे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं. चमोली जिले के कुंतरी और धुरमा गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची है. अचानक तेज बहाव के कारण घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा है. राहत-बचाव दल मौके पर जुटे हैं और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.

राज्य में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं. गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही मंडलों में पहाड़ी रास्ते बंद हो रहे हैं, जिससे आवाजाही मुश्किल हो गई है. प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे खतरा और बढ़ सकता है.

उत्तराखंड में हर साल मॉनसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में बिजली-पानी की आपूर्ति ठप है और कई जगहों पर संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई है. लोग घरों में कैद हो चुके हैं और रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है.

