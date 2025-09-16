खौफनाक! देहरादून में सौंग नदी का विकराल रूप, सड़कें बहीं, देखिए डरा रहा तबाही का वीडियो

उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश का कहर जारी है. लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. राजधानी देहरादून में भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं. खासतौर पर सहस्‍त्रधारा और मालदेवता क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं. देहरादून में सौंग नदी उफान पर है. न‍दी की लहरें सड़कें बहा ले गई हैं. एनडीटीवी इंडिया ने मौके पर से रिपोर्टिंग की है, जहां मालदेवता की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह बह चुकी है.

दो लोग लापता, तलाश जारी

बताया जा रहा है कि दो लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है. स्थानीय लोगों का कहना है अनुसार सौंग नदी ने इस बार विकराल रूप धारण कर लिया है और करीब 500 मीटर तक फैल गई है. इसके चलते सड़क और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. वहीं, सहस्‍त्रधारा में बादल फटने से मकानों और दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है. राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं.

15 वर्षों में ऐसा उफान नहीं देखा!

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे और निचले इलाकों में न जाने की अपील की है. मौसम विभाग ने भी अगले 48 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. विभाग का कहना है कि अब तक पिछले 10-15 सालों में सॉन्ग नदी का इतना उफान पहली बार देखा गया है. फिलहाल लगातार बारिश जारी है और खतरा बढ़ता जा रहा है. प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आपदा प्रबंधन टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में जुटी हैं.

भारी बारिश की वजह से सोमवार रात कारलीगाढ़ सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई है. घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है. जिला प्रशासन ने आसपास के निवासियों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया.

