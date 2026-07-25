फडणवीस की पत्नी बोलीं- मैं चाहती हूं वो महाराष्ट्र में ही रहें, संजय राउत के दावे के बाद अहम बयान

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने शनिवार को कहा कि वह चाहती हैं कि उनके पति महाराष्ट्र में ही बने रहें. देवेंद्र फडणवीस के भविष्य की भूमिका को लेकर चल रही अटकलों के बीच अमृता का यह बयान आया है. उन्होंने कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन पेपरलीक के मुद्दे पर केंद्रित हों तो वे जायज हैं. साथ ही, उन्होंने सरकार द्वारा ऐसे पेपरलीक को रोकने के लिए उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का भी जिक्र किया.

पंढरपुर में भगवान विट्ठल मंदिर में आषाढ़ी एकादशी की पूजा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अमृता ने कहा, "मैं महाराष्ट्र में रहना चाहती हूं और मैं यह पक्का करूंगी कि देवेंद्र जी भी महाराष्ट्र में ही रहें." हाल ही में, शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने दावा किया था कि अगर आने वाले महीनों में कैबिनेट में फेरबदल होता है, तो फडणवीस केंद्र में जा सकते हैं और राज्य में उनकी जगह कोई बीजेपी नेता फडणवीस की जगह ले सकता है. वहीं देवेंद्र फडणवीस का कहना रहा है कि राजनीति में भूमिकाएं बदलती रहती हैं और उन्हें बदलना भी चाहिए.

पेपरलीक प्रदर्शनों पर रखा अपना पक्ष

परीक्षा का पेपरलीक होने के आरोपों को लेकर चल रहे विरोध-प्रदर्शन पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए अमृता फडणवीस ने कहा कि विरोध तब तक सही है जब तक वे मुद्दे पर केंद्रित रहें. पूर्व बैंकर अमृता फडणवीस ने पेपरलीक के खिलाफ प्रस्तावित संशोधन बिल का जिक्र करते हुए कहा, "अगर विरोध-प्रदर्शन सिर्फ पेपरलीक के मुद्दे तक सीमित है, तो यह बिल्कुल ठीक है. सरकार पर्दे के पीछे सुधारात्मक कदम उठा रही है और अब हमें इसके नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं." उन्होंने कहा कि छात्र जिन बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं, वे किए जा रहे हैं. अमृता फडणवीस ने आगे कहा, "हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी सुधारात्मक कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसे पेपरलीक न हों."

उद्धव और राज ठाकरे पर कुछ यूं दिया जवाब

पेपरलीक के मुद्दे पर शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे (जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं) के प्रस्तावित संयुक्त विरोध-प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक घटनाक्रम है. उन्होंने कहा, "वे पहले अलग-अलग थे, लेकिन अच्छी बात है कि वे अब एक साथ आ रहे हैं." आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर टिप्पणी करते हुए अमृता फडणवीस ने कहा कि छात्रों या पुलिस पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं. उन्होंने कहा, "हिंसा, चाहे वह छात्रों के खिलाफ हो या पुलिस के खिलाफ, निंदनीय है. वह आंदोलन का एक काला अध्याय था और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए. गलत व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए." अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उन्होंने कहा कि हर नागरिक और हर कलाकार को अपनी बात कहने का अधिकार है. उन्होंने कहा, "हर नागरिक और हर कलाकार को अपनी बात कहने का अधिकार है और मुझे खुशी है कि वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं." अमृता फडणवीस ने कहा कि उन्होंने भगवान विट्ठल से लोगों की समस्याओं के समाधान और किसानों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की. उन्होंने कहा, "मैंने प्रार्थना की कि महाराष्ट्र और देश के लोगों की समस्याओं का समाधान हो और किसान समृद्ध हों."

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