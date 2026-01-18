उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम: दिल्ली‑UP के 5 एयरपोर्ट पर जीरो विजिबिलिटी, 95 ट्रेनें लेट

उत्तर भारत में भीषण कोहरा देखने को मिल रहा है. घने कोहरे के कारण आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आलम ये है कि देश के 5 अलग-अलग शहरों में मौजूद प्रमुख एयरपोर्ट पर जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई है. साथ ही घने कोहरे का असर सड़क और रेल यातायात पर भी पड़ रहा है. कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं, वहीं कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. उस पर मौसम विभाग ने अगले चार-पांच दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है.

दिल्‍ली-एनसीआर में भीषण ठंड से जूझ रहे लोगों को अब कोहरे के कारण भी परेशानी झेलनी पड़ रही है. ठंड और कोहरे की मार लोगों ने लोगों को परेशान कर रखा है. हवाई यातायात पर भी घने कोहरे और विजिबिलिटी कम होने का असर देखने को मिला है. दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर एयर इंडिया और इंडिगो ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइंस ने उत्तर भारत में घने कोहरे की संभावना पर उड़ानें प्रभावित होने की बात कही है. एयरलाइंस ने कहा है कि यात्री अपनी फ्लाइट की ताजा स्थिति देखकर ही यात्रा करें.

इन शहरों के एयरपोर्ट पर जीरो विजिबिलिटी

देश के पांच शहरों में रविवार सुबह साढ़े सात बजे जीरो विजिबिलटी दर्ज की गई है. इनमें से एक दिल्‍ली और चार एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के हैं. वहीं तीन शहरों में विजिबिलिटी 100 मीटर से कम रही है. इसके कारण हवाई यातायात पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. रायबरेली, कानपुर, लखनऊ, कुशीनगर और दिल्‍ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई. वहीं दिल्‍ली के पालम, पंजाब के अमृतसर और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट पर दृश्‍यता 100 मीटर से कम दर्ज की गई. वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एयरपोर्ट पर विजिबिलटी 200 मीटर से कम रही.

रेल यातायात पर असर, 95 ट्रेनें लेट

घने कोहरे का सबसे ज्‍यादा असर रेल यातायात पर पड़ा है. करीब आठ दर्जन ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है. रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक 95 ट्रेनें अपने समय से लेट चल रही हैं. इनमें से करीब 40 से अधिक ट्रेनें 2 से 5 घंटे तक लेट हैं. वहीं घने कोहरे के कारण एक ट्रेन को डायवर्ट किया गया है.

ये ट्रेनें चल रही हैं कई घंटों लेट

ट्रेन संख्‍या ट्रेन का नाम कितना लेट 12427 रीवा आंनद विहार एक्सप्रेस करीब 3 घंटे लेट 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस 2 घंटा 15 मिनट लेट 14117 कालिंदी एक्सप्रेस 3 घंटा 49 मिनट लेट 12303 पूर्वा एक्सप्रेस 2 घंटे 22 मिनट लेट 12225 कैफियत एक्सप्रेस कैफियत एक्सप्रेस 2569 न्यू दिल्ली स्पेशल फेयर क्लोन एक्सप्रेस 7 घंटे 39 मिनट लेट 14217 ऊंचाहार एक्सप्रेस करीब 9 घंटे 43 मिनट लेट 2563 न्यू दिल्ली स्पेशल क्लोन एक्सप्रेस, करीब 8 घंटे लेट 12571 हमसफर एक्सप्रेस करीब ढाई घंटे लेट



बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिमी भारत में अगले चार-पांच दिनों तक घने कोहरे का अनुमान जताया है. ऐसे में लोगों को कोहरे के कारण होने वाली परेशानी से अगले कुछ दिनों तक और जूझना होगा.