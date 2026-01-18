विज्ञापन
विशेष लिंक

उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम: दिल्ली‑UP के 5 एयरपोर्ट पर जीरो विजिबिलिटी, 95 ट्रेनें लेट

दिल्‍ली-एनसीआर सहित पूरे उत्तर-भारत में रविवार सुबह भीषण कोहरा देखने को मिला. इसका असर रेल और हवाई यातायात पर देखने को मिला है. कई जगहों पर दृश्‍यता जीरो दर्ज की गई है. वहीं कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं.

Read Time: 3 mins
Share
उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम: दिल्ली‑UP के 5 एयरपोर्ट पर जीरो विजिबिलिटी, 95 ट्रेनें लेट
  • उत्तर-पश्चिमी भारत में घने कोहरे के कारण कुछ प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी जीरो दर्ज की गई है.
  • दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पांच एयरपोर्ट पर रविवार सुबह साढ़े सात बजे विजिबिलिटी शून्य दर्ज की गई है.
  • घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ, कई ट्रेनें निर्धारित समय से कई घंटे लेट चल रही हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

उत्तर भारत में भीषण कोहरा देखने को मिल रहा है. घने कोहरे के कारण आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आलम ये है कि देश के 5 अलग-अलग शहरों में मौजूद प्रमुख एयरपोर्ट पर जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई है. साथ ही घने कोहरे का असर सड़क और रेल यातायात पर भी पड़ रहा है. कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं, वहीं कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. उस पर मौसम विभाग ने अगले चार-पांच दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. 

दिल्‍ली-एनसीआर में भीषण ठंड से जूझ रहे लोगों को अब कोहरे के कारण भी परेशानी झेलनी पड़ रही है. ठंड और कोहरे की मार लोगों ने लोगों को परेशान कर रखा है. हवाई यातायात पर भी घने कोहरे और विजिबिलिटी कम होने का असर देखने को मिला है. दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर एयर इंडिया और इंडिगो ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइंस ने उत्तर भारत में घने कोहरे की संभावना पर उड़ानें प्रभावित होने की बात कही है. एयरलाइंस ने कहा है कि यात्री अपनी फ्लाइट की ताजा स्थिति देखकर ही यात्रा करें. 

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में भयंकर कोहरा, कई जगह विजिबिलिटी जीरो, जानें कहां-कहां होगी बारिश और कहां गिरेगी बर्फ

इन शहरों के एयरपोर्ट पर जीरो विजिबिलिटी  

देश के पांच शहरों में रविवार सुबह साढ़े सात बजे जीरो विजिबिलटी दर्ज की गई है. इनमें से एक दिल्‍ली और चार एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के हैं. वहीं तीन शहरों में विजिबिलिटी 100 मीटर से कम रही है. इसके कारण हवाई यातायात पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. रायबरेली, कानपुर, लखनऊ, कुशीनगर और दिल्‍ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई. वहीं दिल्‍ली के पालम, पंजाब के अमृतसर और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट पर दृश्‍यता 100 मीटर से कम दर्ज की गई. वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एयरपोर्ट पर विजिबिलटी 200 मीटर से कम रही. 

ये भी पढ़ें: दिल्ली में सर्दी ने 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, पालम में कल सबसे कम तापमान दर्ज
 

Latest and Breaking News on NDTV

रेल यातायात पर असर, 95 ट्रेनें लेट

घने कोहरे का सबसे ज्‍यादा असर रेल यातायात पर पड़ा है. करीब आठ दर्जन ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है. रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक 95 ट्रेनें अपने समय से लेट चल रही हैं. इनमें से करीब 40 से अधिक ट्रेनें 2 से 5 घंटे तक लेट हैं. वहीं घने कोहरे के कारण एक ट्रेन को डायवर्ट किया गया है. 

ये ट्रेनें चल रही हैं कई घंटों लेट 

ट्रेन संख्‍याट्रेन का नामकितना लेट
12427रीवा आंनद विहार एक्सप्रेसकरीब 3 घंटे लेट 
12417प्रयागराज एक्सप्रेस2 घंटा 15 मिनट लेट
14117कालिंदी एक्सप्रेस3 घंटा 49 मिनट लेट
12303पूर्वा एक्सप्रेस2 घंटे 22 मिनट लेट
12225कैफियत एक्सप्रेसकैफियत एक्सप्रेस
2569 न्यू दिल्ली स्पेशल फेयर क्लोन एक्सप्रेस7 घंटे 39 मिनट लेट
14217ऊंचाहार एक्सप्रेसकरीब 9 घंटे 43 मिनट लेट
2563न्यू दिल्ली स्पेशल क्लोन एक्सप्रेस,करीब 8 घंटे लेट 
12571हमसफर एक्सप्रेसकरीब ढाई घंटे लेट


बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिमी भारत में अगले चार-पांच दिनों तक घने कोहरे का अनुमान जताया है. ऐसे में लोगों को कोहरे के कारण होने वाली परेशानी से अगले कुछ दिनों तक और जूझना होगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dense Fog, Zero Visibility, Air Traffic Affected, Rail Traffic Affected
Get App for Better Experience
Install Now