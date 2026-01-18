क्‍या दिल्‍ली में एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम ( Work From Home) लागू होगा? दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्‍या आधी हो जाएगी और 50 फीसदी कर्मियों को घर से ही काम करना होगा? लोगों के बीच ये चर्चाएं इसलिए हो रही है क्‍योंकि राष्‍ट्रीय राजधानी में एक बार फिर से प्रदूषण का स्‍तर बढ़ रहा है. शनिवार की शाम दिल्‍ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया और कुछ इलाकों में तो आंकड़ा 428 के करीब चला गया. CAQM यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक, AQI 400 के पार पहुंचने पर GRAP का चौथा चरण (GRAP-4) लागू हो जाता है.

GRAP-4 में कौन-सी पाबंदियां?

ग्रैप-4 के लागू होने पर इलाके में निर्माण गतिविधियों (Construction Works) पर रोक रहती है.

वहीं, शहर में डीजल वाले ट्रक, लोडर समेत अन्य भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहती है.

हालांकि, दूध, गैस सिलिंडर जैसे जरूरी सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों का प्रवेश बैन नहीं रहता.

GRAP-4 लागू होने के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करना होता है.

निर्देश दिया जाता है कि बाकी 50 फीसदी कर्मचारी घर से ही काम (Work From Home) करें.

बच्चों के स्‍वास्‍थ्‍य को ध्‍यान में रखते हुए दिल्‍ली में स्‍कूलों को हाइब्रिड मोड में क्‍लास चलाने का निर्देश दिया गया है.

कब लागू किया जाता है GRAP-4?

प्रदूषण का स्‍तर बढ़ने पर ग्रैप के अलग-अलग चरणों के तहत पाबंदियां लागू की जाती है. ग्रैप-4 लागू होने पर सख्‍त पाबंदिया लागू की जाती हैं. ये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) तय करता है. CAQM ने बताया कि शनिवार को शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 400 पहुंच गया था, जो 4 घंटे के भीतर, बढ़कर 428 तक पहुंच गया. इसके पीछे खराब मौसम, पश्चिमी विक्षोभ और हवा में प्रदूषकों का फैलाव न होने जैसी वजहें बताई गईं. एयर क्‍वालिटी के आधार पर GRAP को कई चरणों में बांटा गया है.

GRAP I: खराब (AQI 201-300)

GRAP II: बहुत खराब (AQI 301-400)

GRAP III: गंभीर (AQI 401-450)

GRAP IV: सीवियर प्लस (AQI 450 से ऊपर)

दिल्‍ली में एयर क्‍वालिटी और खराब न हो, इसके लिए CAQM ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण यानी GRAP-4 को लागू करने का फैसला लिया. आयोग ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में पहले से ही GRAP के चरण 1, 2 और 3 के तहत पाबंदियां लागू हैं. CAQM ने साफ किया कि यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है.