आर्मी का लेफ्टिनेंट बनकर रौब दिखाता था डिलिवरी ब्वॉय, दिल्ली की डॉक्टर को झांसे में लेकर किया रेप

Delhi News: राजधानी दिल्ली में दुष्कर्म का ऐसा मामला सेना आया है, जहां सेना का अफसर बनकर एक युवक ने डॉक्टर को जाल में फंसाया और उससे दुष्कर्म किया. आरोप है कि दिल्ली में छतरपुर के रहने वाले एक युवक ने खुद को भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट बताकर सफदरजंग अस्पताल में काम करने वाली एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान आरव के रूप में हुई है, जो डिलीवरी बॉय का काम करता है. वो आर्मी का लेफ्टिनेंट बनकर रौब झाड़ता था और उसने महिला डॉक्टर को झांसे में लेकर रेप किया.

दरअसल, डॉक्टर और आरोपी की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी. वहीं से बातचीत शुरू हुई, फिर दोनों ने व्हाट्सऐप नंबर एक्सचेंज किए और लगातार संपर्क में रहने लगे. आरोपी ने खुद को आर्मी का अफसर बताते हुए कहा कि उसकी पोस्टिंग कश्मीर में है. इतना ही नहीं, भरोसा जीतने के लिए उसने आर्मी की वर्दी पहनकर अपनी तस्वीरें भी भेजीं. अक्टूबर 2025 में आरोपी डॉक्टर से मिलने उसके घर मस्जिद मोठ इलाके में पहुंचा.

दिल्ली: प्रॉपर्टी को लेकर बुजुर्ग पर लोहे की रॉड से हमला करने वाला युवक गिरफ्तार

आरोप है कि मुलाकात के दौरान उसने खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया. पीड़ित डॉक्टर ने जब होश में आकर पूरा मामला समझा, तो 16 अक्टूबर को सफदरजंग एन्क्लेव थाने में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और छतरपुर इलाके में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरव ने बताया कि उसने दिल्ली कैंट स्थित एक दुकान से ऑनलाइन सेना की वर्दी खरीदी थी, ताकि डॉक्टर को झांसे में ले सके. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 351, 319, 123, और 335 के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

दिल्ली में गनप्वाइंट पर किडनैपिंग... 11वीं के छात्र को उठा ले गए स्कूली दोस्त, पुलिस ने ऐसे बचाया