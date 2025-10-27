विज्ञापन
आर्मी का लेफ्टिनेंट बनकर रौब दिखाता था डिलिवरी ब्वॉय, दिल्ली की डॉक्टर को झांसे में लेकर किया रेप

Delhi Crime News: दिल्ली में दुष्कर्म का ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक डिलिवरी ब्वॉय ने फर्जी लेफ्टिनेंट बनकर एक महिला डॉक्टर को जाल में फंसाया. फिर उसके साथ रेप किया.

आर्मी का लेफ्टिनेंट बनकर रौब दिखाता था डिलिवरी ब्वॉय, दिल्ली की डॉक्टर को झांसे में लेकर किया रेप
Delhi Police (File Photo)
  • दिल्ली के छतरपुर में एक युवक ने खुद को सेना का लेफ्टिनेंट बताकर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया था
  • आरोपी आरव ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर डॉक्टर से संपर्क कर अपनी पहचान सेना का अफसर बताई
  • आरोपी ने विश्वास जीतने के लिए सेना की वर्दी पहनकर डॉक्टर को झांसा दिया और नशीला पदार्थ खिलाया
नई दिल्ली:

Delhi News: राजधानी दिल्ली में दुष्कर्म का ऐसा मामला सेना आया है, जहां सेना का अफसर बनकर एक युवक ने डॉक्टर को जाल में फंसाया और उससे दुष्कर्म किया. आरोप है कि दिल्ली में छतरपुर के रहने वाले एक युवक ने खुद को भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट बताकर सफदरजंग अस्पताल में काम करने वाली एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान आरव के रूप में हुई है, जो डिलीवरी बॉय का काम करता है. वो आर्मी का लेफ्टिनेंट बनकर रौब झाड़ता था और उसने महिला डॉक्टर को झांसे में लेकर रेप किया. 

दरअसल, डॉक्टर और आरोपी की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी. वहीं से बातचीत शुरू हुई, फिर दोनों ने व्हाट्सऐप नंबर एक्सचेंज किए और लगातार संपर्क में रहने लगे. आरोपी ने खुद को आर्मी का अफसर बताते हुए कहा कि उसकी पोस्टिंग कश्मीर में है. इतना ही नहीं, भरोसा जीतने के लिए उसने आर्मी की वर्दी पहनकर अपनी तस्वीरें भी भेजीं. अक्टूबर 2025 में आरोपी डॉक्टर से मिलने उसके घर मस्जिद मोठ इलाके में पहुंचा.

आरोप है कि मुलाकात के दौरान उसने खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया. पीड़ित डॉक्टर ने जब होश में आकर पूरा मामला समझा, तो 16 अक्टूबर को सफदरजंग एन्क्लेव थाने में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और छतरपुर इलाके में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरव ने बताया कि उसने दिल्ली कैंट स्थित एक दुकान से ऑनलाइन सेना की वर्दी खरीदी थी, ताकि डॉक्टर को झांसे में ले सके. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 351, 319, 123, और 335 के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

