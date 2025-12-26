विज्ञापन
शादीशुदा महिला ने मैरिज प्रपोजल ठुकराया तो गोली मार दी, गुरुग्राम के क्लब में कांड, दिल्ली का लड़का गिरफ्तार

Gurugram News: गुरुग्राम के एक क्लब में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक क्लब में महिला को गोली मार दी गई. लड़के ने उसे मैरिज का प्रपोजल दिया था, लेकिन इनकार करने पर उसे शूट कर दिया.

नई दिल्ली:

गुरुग्राम से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर महिला को गोली मारी गई. गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को बताया कि एक क्लब में एक 25 साल की महिला को शादी के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद गोली मार दी गई.यह घटना 20 दिसंबर की सुबह एमजी रोड पर घटी. पुलिस ने बताया कि उन्हें गोलीबारी की घटना में घायल एक महिला के बारे में सूचना मिली और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल वो बयान देने की स्थिति में नहीं थी.दिल्ली के नजफगढ़ निवासी महिला के पति ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी कल्पना (25) गुरुग्राम के एक क्लब में काम करती थी और दिल्ली के संगम विहार निवासी तुषार ने उसे गोली मार दी.

अपनी शिकायत में पति ने बताया कि उसकी पत्नी 19 दिसंबर को काम पर गई थी और रात करीब 1 बजे उसने फोन करके बताया कि उसे गोली मारी गई. शिकायतकर्ता ने बताया कि करीब एक महीने पहले तुषार हमारे घर आया, हमसे झगड़ा किया और चला गया. शिकायत के आधार पर सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान, अपराध इकाई की एक टीम ने दो आरोपियों तुषार उर्फ ​​जोंटी (25) और उसके दोस्त शुभम उर्फ ​​जोनी (24) को गिरफ्तार किया. दोनों संगम विहार के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के बड़ौत से हैं.

पूछताछ के दौरान पुलिस को तुषार ने बताया किया कि उसने लगभग छह महीने पहले पीड़िता से दोस्ती की थी और उससे शादी करना चाहता था लेकिन उसने बार-बार इनकार कर दिया.पुलिस का आरोप है कि 19 दिसंबर की रात को तुषार शुभम के साथ क्लब गया, पीड़िता को फिर से शादी का प्रस्ताव दिया और इनकार करने पर उसे गोली मार दी.पुलिस ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, साथ ही आगे की जांच जारी है.

पुलिस चौकी एम जी रोड थाना डीएलएफ सेक्टर 29 गुरुग्राम की पुलिस टीम को MHC थाना से फोन पर ये जानकारी मिली थी. घायल लड़की मैक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम में भर्ती कराया गया था.महिला की मेडिको लीगल रिपोर्ट करके डॉक्टर से पीड़ित के ब्यान लेने पर राय ली. हालांकि पीड़िता अभी कोई बयान देने की हालत में नहीं थी.

पुलिस ने बताया कि नजफगढ़ दिल्ली की रहने वाली कल्पना गुरुग्राम के एक क्लब में नौकरी करती है. वो 19 दिसंबर को भी क्लब में थी, तभी रात 1 बजे उसके पति को कॉल आया था कि उसे संगम विहार निवासी तुषार ने गोली मारी है और इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल ले जा रहे हैं. तुषार एक महीने पहले भी उसके घर आकर झगड़ा करके गया था. पुलिस थाना डीएलएफ सेक्टर 29 गुरुग्राम में मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद टीम ने उत्तर प्रदेश के बड़ौत इलाके से तुषार उर्फ जोंटी और शुभम उर्फ जॉनी को गिरफ्तार कर लिया. 

आरोपी तुषार दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है. तुषार की कल्पना से छह महीने पहले जान पहचान हुई थी. वो  कल्पना से शादी करना चाहता था और वो बार-बार इनकार कर रही थी. तुषार ने पहले भी पीड़िता महिला के घर पर गोली चलाई थी और 19 दिसंबर की रात को वो शुभम के साथ आया था. उसने क्लब में बैठी पीड़िता महिला से शादी के लिए पूछा और इनकार करते ही गोली चला दी. आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है.

