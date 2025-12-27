Fog Alert: दिल्ली, यूपी से बिहार तक कोहरे का कहर! सुबह भी घुप्प अंधेरा छाया, जानें न्यू ईयर तक कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक आज घने कोहरे का अलर्ट है. दिल्ली में कोहरा, ठंड के साथ वायु प्रदूषण भी गंभीर श्रेणी में होने से मौसम की गहरी मार पड़ रही है. मौसम विभाग ने घना कोहरे की चेतावनी दी थी, जो कई इलाकों में दिखाई भी दे रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, बिहार, हरियाणा, असम और मेघालय, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर 27 दिसंबर की सुबह तक घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा.

मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 1 जनवरी तक सुबह और रात में ऐसे ही घना कोहरा पड़ने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 30 दिसंबर तक ऐसी ही स्थिति रहेगी. यूपी में 29 दिसंबर, पंजाब-चंडीगढ़ में 30 दिसंबर को ज्यादा घना कोहरा होने के आसार हैं. जबकि पूर्वी राज्यों बिहार, ओडिशा और बंगाल में 30 दिसंबर को ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है.

Fog Warning (Till morning hours of 27 December)



Dense to Very Dense Fog very likely at isolated places over Assam & Meghalaya, Bihar, Haryana, Chandigarh & Delhi, Himachal Pradesh, Punjab & Uttar Pradesh and Dense Fog at isolated places over Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur,… pic.twitter.com/Ar3gGzXejj — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 26, 2025

शीत दिवस अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान और झारखंड में शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है. बिहार के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड डे अलर्ट है. पंजाब और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में भी कोल्ड डे अलर्ट है.

Fog Alert

यूपी में घने कोहरे का अलर्ट

मुरादाबाद, गोरखपुर, फतेहपुर, कानपुर, बहराइच, बाराबंकी, वाराणसी, प्रयागराज, फुरसतगंज, अयोध्या, सुल्तानपुर, हरदोई, फतेहगढ़, हरदोई, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर,अलीगढ़, बरेली जिलों में घना कोहरा देखा जा रहा है. बिहार में भी पटना, गया, वाल्मीकि नगर, उत्तराखंड में पंतनगर, खटीमा और पंजाब में आदमपुर, हलवारा, लुधियाना और पटियाला में भी कोहरे का अलर्ट है. हरियाणा में अंबाला और करनाल में भी भयंकर कोहरा देखा गया है.

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 30 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. वहीं जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद रीजन में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं. 29 दिसंबर औऱ 1 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 26, 30 और 31 दिसंबर को बर्फबारी का अनुमान है.