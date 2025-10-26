दिल्ली: सरिता विहार हमले का आरोपी मोहित उर्फ 'पोली' गिरफ्तार, मेरठ भागने से पहले पुलिस ने दबोचा

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सरिता विहार इलाके में हुए दिनदहाड़े हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान मोहित कुमार उर्फ पोली के रूप में हुई है, जो आली गांव का निवासी है. उसने 24 अक्टूबर 2025 को अपने ही गांव के रहने वाले रघुराज सिंह पर लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला किया था.

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता रघुराज सिंह अपनी कार से लाजपत नगर जा रहे थे. जैसे ही वे अशोक नेताजी मार्केट, अली एक्सटेंशन के पास पहुंचे, तभी दो बाइक सवारों ने उनकी गाड़ी रोकी. उनमें से एक आरोपी मोहित ने कार के शीशे पर लोहे की रॉड से वार किया. जब रघुराज कार से बाहर आए, तो आरोपी ने उनके घुटने पर रॉड से जोरदार प्रहार किया और उन्हें बुरी तरह पीटा.

घटना के दौरान वहां मौजूद एक महिला और रिक्शा चालक ने बीच-बचाव किया, जिससे आरोपी मोहित और उसका साथी मौके से फरार हो गए. पीड़ित की शिकायत पर सरिता विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई और मामले की जांच क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट सेल को सौंपी गई.

एसआई जय कुमार की टीम को सूचना मिली कि आरोपी आनंद विहार बस टर्मिनल से मेरठ भागने की फिराक में है. पुलिस ने छापा मारकर आरोपी को दबोच लिया. पूछताछ में मोहित ने बताया कि रघुराज सिंह उसकी अवैध बिल्डिंग की शिकायतें MCD, DDA और पुलिस में कर रहे थे, जिससे डिमोलिशन की कार्रवाई तय थी. गुस्से में आकर उसने बदला लेने की ठानी और हमला कर दिया.

पुलिस ने बताया कि मोहित ने पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी मुंडवा ली थी और नेहरू प्लेस में सेकंड हैंड लैपटॉप की खरीद-बिक्री का काम करता है. उस पर पहले भी मारपीट का एक मामला दर्ज है. डीसीपी (क्राइम ब्रांच) आदित्य गौतम ने कहा कि टीम ने तेज कार्रवाई कर आरोपी को भागने से पहले ही पकड़ लिया.

