विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई की कस्टडी 7 दिन बढ़ाई, NIA की पूछताछ में खुल सकते हैं कई राज

2022 से फरार चल रहे अनमोल को एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था. उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था. वह लॉरेंस के टेरर सिंडिकेट से जुड़ा 19वां आरोपी है.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई की कस्टडी 7 दिन बढ़ाई, NIA की पूछताछ में खुल सकते हैं कई राज
एनआईए के वकील राहुल त्यागी ने बताया कि अनमोल बिश्नोई ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं.
  • दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर अनमोल बिश्वोई की एनआईए कस्टडी सात दिन और बढ़ा दी है.
  • अनमोल बिश्वोई ने पूछताछ में अपने गिरोह के सदस्यों और आपराधिक कार्यों के बारे में कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं
  • NIA जांच में पाया गया कि अनमोल ने अमेरिका से निर्देश देकर भारत में कई संगठित आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर अनमोल बिश्वोई की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कस्टडी 7 दिन बढ़ा दी है. मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और इंटरनेशनल गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर खतरे की आशंका को देखते हुए जज ने खुद राष्ट्रीय जांच एजेंसी हेडक्वार्टर पहुंचकर मामले की सुनवाई की. कोर्ट के 7 दिन की कस्टडी बढ़ाने के इस आदेश से एनआईए को गैंगस्टर नेटवर्क, फंडिंग चेन और विदेश से होने वाली आपराधिक गतिविधियों की बारीकी से जांच करने का पर्याप्त समय मिलेगा.

एनआईए के वकील राहुल त्यागी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि अनमोल बिश्नोई से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं. इसी को देखते हुए कोर्ट ने 7 दिन की और कस्टडी बढ़ा दी है. पूछताछ में अभी और खुलासे हो सकते हैं. एनआईए के अधिकारियों ने आशंका जताई थी कि अनमोल बिश्नोई पर हमला हो सकता है. इसी को देखते हुए एनआईए हेडक्वार्टर में ही मामले की सुनवाई की गई.

शुरुआती पूछताछ में अनमोल बिश्नोई ने बताया है कि उसके गिरोह में कितने लोग हैं और कहां-कहां से काम किया जाता है. इसके साथ ही कई खुलासे हुए हैं. 5 दिसंबर तक एनआईए उससे पूछताछ करेगी.

2022 से था फरार

एनआईए ने अमेरिका से प्रत्यर्पण कर 19 नवंबर को भारत पहुंचते ही अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट ने गैंगस्टर अनमोल बिश्वोई को 11 दिनों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कस्टडी में भेज दिया था, हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से 15 दिन की कस्टडी मांगी थी. 2022 से फरार चल रहे अनमोल को एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था. उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था. वह लॉरेंस के टेरर सिंडिकेट से जुड़ा 19वां आरोपी है.

अनमोल को नवंबर 2024 में कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जहां एफबीआई ने डीएनए और वॉयस सैंपल से उसकी पहचान की थी. उसके बाद लंबी डिपोर्टेशन प्रक्रिया चली थी. इससे पहले मार्च 2023 में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व में टेरर-गैंगस्टर साजिश मामले में अनमोल के खिलाफ 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी.

जांच में पाया गया कि 2020 से 2023 के बीच अनमोल ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के इशारों पर भारत में कई आपराधिक गतिविधियां अंजाम दीं. वह अमेरिका से ही गैंग को निर्देश देता था और शूटरों को शरण, हथियार और लॉजिस्टिक सप्लाई मुहैया कराता था. पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला अनमोल नेपाल, दुबई और केन्या के रास्ते अप्रैल 2022 में फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका भागा था. अनमोल का नाम कई हाई प्रोफाइल केसों से जुड़ा है. अक्टूबर 2024 में मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में वह मुख्य साजिशकर्ता था.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anmol Bishnoi's Custody, NIA Interrogation Anmol Bishnoi, Anmol Bishnoi News, Anmol Bishnoi NIA
Get App for Better Experience
Install Now