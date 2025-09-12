विज्ञापन
मैं हाथ जोड़ती हूं... शोरूम से थार कुदाने वाली महिला ने खुद बताई उस दिन की सच्चाई, VIDEO

सोमवार को हुई इस घटना के बारे में महिला ने बताया कि उस समय गाड़ी में वो, उसके पति और शोरूम का एक सेल्समैन सवार था. हादसे में हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं, हमें चोट नहीं लगी है.

दिल्ली थार हादसे की महिला ने वीडियो में बताया उस दिन क्या कुछ हुआ?
  • दिल्ली में महिंद्रा थार खरीदने के बाद एक महिला एक्सलेटर दबाने से शोरूम की पहली मंजिल से नीचे गिर गई.
  • महिला, उसके पति और शोरूम का सेल्समैन हादसे में सुरक्षित हैं और उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई है.
  • थार के पहियों के नीचे नींबू कुचलने की रस्म निभाते समय एक्सलेटर ज्यादा दबने से यह हादसा हुआ.
Delhi Thar Crash: मैं हाथ जोड़ती हूं, प्लीज... यह कहना है उस महिला का, जिसके बाद बीते दिनों दिल्ली में थार खरीदने के दौरान ही हादसा हो गया था. दरअसल दिल्ली के निर्माण विहार में महिंद्रा के शोरूम में थार खरीदने के बाद तुरंत बाद यह हादसा हुआ और थार शोरूम की पहली मंजिल से सीधे नीचे फुटपाथ पर गिर गई. बताया गया कि थार खरीदने के बाद शगुन के तौर पर पहिए के नीचे नींबु रखा था, थार के मालिक ने अपनी पत्नी से इस रस्म को पूरा करवानी चाही. लेकिन तभी धोखे से महिला ने एक्सलेटर दबा दिया और थार पहली मंजिल पर लगे कांच के दीवार को तोड़ते हुए नीचे गिर गई थी.

इस हादसे का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था. अब वो महिला सामने आई जिसके साथ यह हादसा हुआ. महिला ने एक वीडियो में उस दिन की पूरी कहानी बताई है. साथ ही हादसे के बाद सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को लेकर भी नाराजगी जताई है.

हादसे के बाद शोरूम के बाहर इस तरह पलट गई थी थार.

महिला ने वीडियो में बताई कहानी

सोमवार को हुई इस घटना के बारे में महिला ने बताया कि उस समय गाड़ी में वो, उसके पति और शोरूम का एक सेल्समैन सवार था. हादसे में हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं, हमें चोट नहीं लगी है. महिला ने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से घायल होने और कुछ जगह मौत की जो खबरें चल रही हैं, वो गलत हैं.

हादसे के बाद महिला ने वीडियो में क्या कुछ कहा, देखें

नींबू कुचलने की रस्म के दौरान हुआ हादसा

कार में फंसे दंपति और शोरूम कर्मी को बचाने पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया कि थार का स्टेयरिंग व्हील थामे महिला ने पहियों से नींबू को कुचलने की रस्म निभाते समय एक्सीलरेटर को ज्यादा जोर से दबा दिया, जिससे कार शोरूम के शीशे की दीवार से टकरा गई और उसे तोड़ते हुए लगभग 15 फुट नीचे फुटपाथ पर जा गिरी.

महिला ने बताया कि गिरते समय थार उलटी हो गई. उस समय गाड़ी में सवार तीनों लोग गेट से बाहर निकले. महिला ने हादसे के बाद सोशल मीडिया पर तैर रही फर्जी सूचनाओं को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि प्लीज गलत जानकारियां नहीं फैलाए.

इस हादसे के बारे में पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अभिषेक धानिया ने बताया कि हादसे की सूचना शाम छह बजकर आठ मिनट पर मिली, जिसमें इंदिरापुरम निवासी मानी पवार शामिल थीं. उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है.

