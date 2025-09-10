विज्ञापन
दिल्ली में शोरूम से थार कुदाने वाली महिला का हुआ क्या? गलती से मिस्टेक की पूरी कहानी

Thar Viral Video: सोशल मीडिया पर मीम बनाने वालों को थार के इस नए वीडियो के बाद कंटेंट मिल गया है. कुछ यूजर्स का कहना है कि जो काम थार सड़क पर करती है, वो इस बार शोरूम में हो गया.

दिल्ली में शोरूम से थार कुदाने वाली महिला का हुआ क्या? गलती से मिस्टेक की पूरी कहानी
महिला ने पूजा के बाद कुदाई कार

Delhi Thar Video: महिंद्रा की थार एक ऐसी कार बन चुकी है, जिसे देखते ही लोग घबरा जाते हैं. ये गलती कंपनी या फिर कार की नहीं, बल्कि इसे चलाने वालों की है. थार से लोगों को कुचलने के कई वीडियो आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे, लेकिन अब एक ऐसा वीडियो वायरल है, जिसमें थार शोरूम की पहली मंजिल से शीशा तोड़कर बाहर निकल रही है. वीडियो आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा, लेकिन अब आपको बताते हैं कि शोरूम से थार गिराने वाली महिला का क्या हुआ. 

कैसे नीचे गिर गई थार?

दरअसल दिल्ली के निर्माण विहार इलाके में मौजूद महिंद्रा के शोरूम में ये घटना हुई, यहां एक महिला ने 27 लाख रुपये की थार खरीदी थी, जिसका शोरूम में ही पूजापाठ हुआ. पूजा के बाद कार के पहिये के नीचे नींबू रखा गया, जिसे कुचलना होता है, लेकिन महिला नींबू को कुचलते हुए सीधे आगे निकल गई और शीशा तोड़ते हुए थार नीचे सड़क पर जा गिरी. इस घटना में महिंद्रा का एक कर्मचारी भी घायल हुआ है. 

महिला का क्या हुआ?

कार के नीचे गिरते ही इसके एयरबैग खुल गए और महिला की जान बच गई. महिला को पास ही के मलिक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जिसके बाद वहां उनकी जांच हुई. जांच के बाद महिला को छुट्टी मिल गई. सबसे खास बात ये रही है कि शोरूम की तरफ से महिला के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई. यहां तक कि पुलिस को कॉल भी नहीं किया गया. यानी भले ही महिला ने शोरूम का शीशा तोड़कर कार बाहर कुदा दी हो, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी. 

मीमर्स को मिला कंटेंट 

सोशल मीडिया पर मीम बनाने वालों को थार के इस नए वीडियो के बाद कंटेंट मिल गया है. कुछ यूजर्स का कहना है कि जो काम थार सड़क पर करती है, वो इस बार शोरूम में हो गया. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि थार के साथ कुछ तो पंगा है, पूजा करवाने के बाद भी ये गाड़ी नहीं मान रही है. 

