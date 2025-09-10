विज्ञापन
क्या शोरूम से थार कुदाने वाली महिला को मिलेगा इंश्योरेंस? जानें कौन करेगा नुकसान की भरपाई

Delhi Women Thar Crash: महिला ने कार की पूजा करने के बाद इसे पहली मंजिल से नीचे कुदा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

महिला ने शोरूम तोड़कर कुदाई नई थार

Delhi Thar Crash: राजधानी दिल्ली से थार का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जो शायद ही पहले देखा गया हो. यहां एक महिला ने शोरूम की पहली मंजिल से नई नवेली थार को नीचे कुदा दिया. नीचे आने के बाद थार उल्टी हो गई और उसके एयरबैग भी खुल गए. महिला ने ये थार 27 लाख रुपये में खरीदी थी. अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इस बड़े नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या ये नुकसान इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा? आइए जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब... 

बुरी तरह डैमेज हुई कार

दिल्ली के निर्माण विहार इलाके की ये घटना है, यहां एक महिला थार की डिलीवरी लेने पहुंची थी. पहली मंजिल पर खड़ी कार की पूजा करने के बाद नींबू चढ़ाने वाली रस्म निभाई गई, लेकिन महिला कार को कंट्रोल नहीं कर पाई और नींबू के साथ-साथ शोरूम के शीशे को भी कुचलकर नीचे चली गई.  पहली मंजिल से नीचे गिरते ही कार के एयरबैग खुल गए, जिससे महिला और शोरूम कर्मचारी की जान बच गई. हालांकि कार बुरी तरह से डैमेज हो गई. 

कैसे होगी भरपाई?

महिंद्रा शोरूम का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, इसे देखने के बाद एक ही सवाल कर रहे हैं कि क्या महिला को इंश्योरेंस कवर मिलेगा? दरअसल महिला ने ये कार खरीद ली थी और डिलीवरी के लिए शोरूम पहुंची थी. डिलीवरी से पहले ही शोरूम की तरफ से कार का इंश्योरेंस करवा लिया जाता है, जिसके पैसे गाड़ी लेने वाले को ही देने होते हैं. 

अब क्योंकि कार का इंश्योरेंस कुछ दिन पहले ही हो चुका होता है, ऐसे में अगर डिलीवरी के वक्त या फिर बाहर निकलते ही कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसे इंश्योरेंस में कवर किया जा सकता है. थार खरीदने वाली महिला भी इस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी से करवा सकती है. नई कार में जीरो डेप इंश्योरेंस दिया जाता है, यानी हर छोटे और बड़े नुकसान का पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी चुकाती है. इसके लिए बस मामूली फाइल चार्ज देना होता है. हालांकि महिला से शोरूम अपने नुकसान की भरपाई मांग सकता है.

कैसे मिलता है इंश्योरेंस?

नई कार का एक्सीडेंट होता है तो आपको तुरंत इसकी सूचना इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी. तुरंत जानकारी देने से आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी और इंश्योरेंस मिलने में भी वक्त कम लगेगा. कार को कंपनी के सर्विस सेंटर में ही रिपेयर किया जाता है और कुछ दिन तक रखा जाता है. आमतौर पर ऐसे मामलों में शोरूम कर्मचारी या सेल्स मैन लोगों की मदद करते हैं. 

