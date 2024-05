हे भगवान! तपती जमीन, धधकता आसमान... दिल्ली वालों को कब मिलेगी लू और गर्मी से राहत

जमीन तप रही है और आसमान आग उगल रहा है, सूरज की तपन शरीर का सारा पानी चूस रही है, ये हाल दिल्ली-एनसीआर का है. राजधानी दिल्ली इन दिनों हीट स्ट्रोक (Delhi Heat Stroke) का कहर झेल रहा है. पारा 50 डिग्री के करीब है. दिल्ली में गर्मी ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है. राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2.8 डिग्री अधिक है,ये जानकारी आईएमडी की तरफ से दी गई है. गर्मी का आलम यह है कि लोगों का सड़कपर निकलना मुहाल हो रहा है. बाहर निकलने वाले लोग ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं और अपने सिर को सूती कपड़े से ढक रहे हैं, ताकि धूप सीधे शरीर की सारी एनर्जी न खींच ले.

दिल्ली को फिलहाल लू और सूरज की तपन से राहत मिलती नहीं दिख रही है. राजधानी के लोगों को अभी धधकते अंगारों के बीच ही रहना होगा. दिल्ली में गर्मी का100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है. तापमान 49.9 डिग्री के करीब पहुंच गया है. मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अपने मौसम पूर्वानुमान की चेतावनी में कहा है कि दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में गंभीर लू की स्थिति बनी रहेगी. सुबह साढ़े आठ बजे हवा में नमी का स्तर 43 फीसदी था. शहर के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार करने की संभावना है.

Heatwave to severe heatwave conditions very likely in most parts of Punjab, Haryana-Chandigarh-Delhi, many parts of Rajasthan, Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh, few parts of West Madhya Pradesh isolated pockets of Bihar, Jharkhand, Odisha and heatwave conditions very likely pic.twitter.com/9N6Hr3z8dZ