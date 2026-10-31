दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन के नॉर्दर्न कॉरिडोर को पीएम मोदी ने दी मंजूरी, कानपुर-आगरा से पटना-गुवाहाटी तक जाएगी

दिल्ली-वाराणसी-गुवाहाटी बुलेट ट्रेन के नॉर्दर्न कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वे कहा कि उत्तर प्रदेश को जल्द एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मिलने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन नेटवर्क के नॉर्दर्न कॉरिडोर को स्वीकृति दे दी है. ये नॉर्दर्न कॉरिडोर दिल्ली से चालू होकर आगरा, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या को कनेक्ट करेगी. फिर वाराणसी, पटना, सिलीगुड़ी होते हुए गुवाहाटी तक जाएगी. रेल मंत्री ने कहा, जब ये नॉर्दर्न कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो रेल यात्रा में कुछ घंटों में पूरा होगा. दिल्ली से आगरा तक का सफर एक घंटे से कम यानी 59 मिनट में पूरा हो जाएगा. दिल्ली से कानपुर तक का सफर 1 घंटे 45 मिनट में हो जाएगा. इसमें दो घंटे से भी कम समय लगेगा.

दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन से हाईस्पीड कनेक्टिविटी

रेल मंत्री ने कहा, आप दिल्ली से बुलेट ट्रेन से यात्रा करते हैं तो कानपुर घूमकर शाम को वापस दिल्ली दोबारा पहुंचकर अपना काम कर सकते हैं. दिल्ली से लखनऊ की यात्रा 2 घंटे 12 मिनट में हो जाएगी. ये बुलेट ट्रेन का हाईस्पीड रेल कॉरिडोर दो बड़ी राजधानियों को जोड़ेगा. वाराणसी से लखनऊ तक यात्रा 1 घंटे 21 मिनट में पूरी हो जाएगी. उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के लोगों को इससे हाईस्पीड कनेक्टिविटी मिल जाएगी. वाराणसी से पटना की यात्रा भी एक घंटे में पूरी हो जाएगी. दिल्ली से वाराणसी की यात्रा 3 घंटे 32-33 मिनट में पूरी हो जाएगी.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का रूट भी तैयार हो रहा

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के सूरत से विलिमोरा तक पहले चरण का उद्घाटन अगले साल 15 अगस्त तक होना है. जबकि पूरा रूट 2029 के मध्य तक खोला जाना है. साबरमती, अहमदाबाद, बांद्रा-कुर्ला और विरार जैसे बुलेट ट्रेन स्टेशन समेत कुल 12 स्टेशन इस रूट पर बन रहे हैं. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में भले ही देरी हुई हो, लेकिन इससे मिले अनुभवों के आधार पर सरकार दूसरे हाईस्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ेगी. सरकार ने पिछले साल बजट में सात प्रायोरिटी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर को अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा बताया था. इसमें दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, मुंबई-बेंगलुरु, मुंबई-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई जैसे रूट शामिल हैं