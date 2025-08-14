15 अगस्त को दिल्ली के ये रास्ते रहेंगे बंद, कहां से मिलेगी बस और क्या होगा रूट- यहां देखें पूरी ट्रैफिक एडवाइजरी

Delhi Traffic Advisory: हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस भव्य तरीके से मनाया जाएगा. दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियों ने इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली है, साथ ही ट्रैफिक रूट भी तय किए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी वीवीआईपी लोगों के मूवमेंट को देखते हुए कई सड़कों को पूरी तरह से बंद किया जाएगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एक एडवाइजरी जारी की है.

लाल किले के आसपास नहीं चलेगा ट्रैफिक

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि 15 अगस्त की सुबह 4:00 बजे से 10:00 बजे तक सामान्य यातायात के लिए कई सड़कें पूरी तरह से बंद रहेंगी और सिर्फ लेबल वाले वाहनों को इजाजत दी जाएगी.

1. दिल्ली गेट से चट्टा रेल तक नेताजी सुभाष मार्ग

2. जीपीओ दिल्ली से चट्टा रेल तक लोथियन रोड

3. एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक एसपी मुखर्जी मार्ग

4. फाउंटेन चौक से लाल किला तक चांदनी चौक रोड

5. रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक निषाद राज मार्ग

6. एस्प्लेनेड रोड और इसकी लिंक रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक

7. राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड

इन सड़कों पर जाने से बचें लोग

जिन लोगों के पास लाल किले का पास नहीं है, उन्हें कुछ रास्तों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है. इसमें इंडिया गेट से सी-हेक्सागोन, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्ल्यू पॉइंट, ए पॉइंट तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बीएसजेड मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, जेएल नेहरू मार्ग, रिंग रोड (निज़ामुद्दीन खत्ता और आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच), आउटर रिंग रोड (निज़ामुद्दीन खत्ता और आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच सलीमगढ़ बायपास के माध्यम से) जैसी सड़कें शामिल हैं.

वैकल्पिक रास्ते क्या हैं?

नॉर्थ-साउथ पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग:

1. औरबिंदो मार्ग - सफदरजंग रोड - कमल अतातुर्क मार्ग - कौटिल्य मार्ग - एस मार्ग - 11 मूर्ति - मदर टेरेसा क्रेसेंट - पार्क स्ट्रीट - मंदिर मार्ग - पांचकुईं रोड - रानी झांसी रोड

2. कनॉट प्लेस - मिंटो रोड - भावभूति मार्ग - अजमेरी गेट - श्रद्धानंद मार्ग - लाहौरी गेट चौक - नया बाजार - पीली कोठी - एसपी मुखर्जी मार्ग तक ओडीआरएस

3. निज़ामुद्दीन पुल से यमुना पार करने के लिए पहुंचें - पुष्टा रोड - जीटी रोड और युद्धिष्ठिर सेतु को पार करें और आईएसबीटी तक पहुंचें

पश्चिमी दिल्ली में पहुंचने के लिए:

1. एनएच-24 (एनएच-9) - निज़ामुद्दीन खत्ता - बरापुल्ला रोड - एआईआईएमएस फ्लाईओवर के नीचे - रिंग रोड।

2. डीएनडी - बरापुल्ला रोड और आगे ऊपर के अनुसार या आश्रम पर रिंग रोड से आगे बढ़ें।

3. एनएच-24 (एनएच-9) - निज़ामुद्दीन खत्ता - रिंग रोड - भैरों रोड - मथुरा रोड - सुब्रमण्यम भारती मार्ग - राजेश पायलट मार्ग - पृथ्वीराज रोड - सफदरजंग रोड - कमल अतातुर्क मार्ग - पांचशील मार्ग - एसपी मार्ग/ रिज रोड

बसों और कमर्शियल व्हीकल्स पर पाबंदी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि 14.08.2025 की आधी रात से 15.08.2025 की सुबह 11:00 बजे तक निज़ामुद्दीन खत्ता और वजीराबाद पुल के बीच माल वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी. इसी तरह महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खान आईएसबीटी के बीच अंतरराज्यीय बसों को अनुमति नहीं दी जाएगी.

कहां नहीं चलेंगीं डीटीसी बसें?

बताया गया है कि 14.08.2025 की आधी रात यानी 12 बजे से 15.08.2025 की सुबह 10:00 बजे तक रिंग रोड पर आईएसबीटी कश्मीरी गेट और रिंग रोड - एनएच-24 (एनएच-9)/एनएच ‘टी' पॉइंट (निज़ामुद्दीन खत्ता) के बीच डीटीसी बसें नहीं चलेंगी. इनके लिए अलग रूट तय किए गए हैं.

इन सड़कों पर भी नहीं चलेंगीं डीटीसी बसें