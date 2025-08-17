विज्ञापन

जावेद अख्तर को पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस मनाने की मिली नसीहत, भड़के राइटर , बोले- औकात में रहो... 

स्वतंत्रता दिवस पर जावेद अख्तर ने एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया, जिस पर एक ट्रोल ने एक ट्रोल ने कमेंट किया, जिस पर राइटर भड़कते हुए नजर आए. 

जावेद अख्तर ने ट्रोलर्स को दिया जवाब
नई दिल्ली:

दिग्गज राइटर और लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने 15 अगस्त के मौके पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया. हालांकि कुछ यूजर्स को उनका ये पोस्ट रास नहीं आया और उन्होंने कहा कि वह एक पाकिस्तानी नागरिक हैं और उन्हें पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए. इतना ही नहीं राइटर को उन्होंने गद्दार का भी टैग दे दिया. इस बात पर जावेद अख्तर भड़कते नजर आए और उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

जावेद अख्तर ने एक्स पर लिखा, "मेरे सभी भारतीय बहनों और भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आज़ादी हमें थाली में परोसी नहीं गई. आज हमें उन लोगों को याद करना चाहिए और उन्हें नमन करना चाहिए जो हमें आज़ादी दिलाने के लिए जेल गए और फांसी पर चढ़ गए. आइए, हम यह सुनिश्चित करें कि हम इस अनमोल उपहार को कभी न गंवाएं."

इस पोस्ट पर एक ट्रोल ने कमेंट करते हुए लिखा, आपका हैप्पी स्वतंत्रता दिवस तो 14 अगस्त है. इस पर जावेद अख्तर ने जवाब दिया, बेटा जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज के जूते चाट रहे थे. मेरे बुजुर्ग देश की आजादी के लिए काला पानी में मर रहे थे. अपनी औकात में रहो. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि काला पानी अंडमान की सेलुलर जेल को कहा जाता है. जहां बहुत से राजनीतिक अपराधियों को ब्रिटिश काल में भेजा जाता था. वहीं जावेद अख्तर के परदादा फजल-ए-हक खैराबादी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था.

यहां मामला खत्म नहीं हुआ क्योंकि जावेद अख्तर को एक ट्रोल ने गद्दार कहा. इस पर उन्होंने रिएक्शन देते हुए लिखा, गद्दार वो हैं जो नॉन कॉपोरेशन और क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थे. गद्दार वो हैं जिन्होंने जितना हो सका अंग्रेज की मदद की. गद्दार वो हैं जो हमारे संविधान और तिरंगे के खिलाफ थे. ये पता लगा कर वो कौन थे. अपनी जिहालत थोड़ी सी कम कर लो. 

