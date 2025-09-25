विज्ञापन
दिल्ली में नाबालिग की बेरहमी से हत्या के बाद बवाल, पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात काबू किए

दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक बच्चे की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. पुलिस ने दूसरे समुदाय के एक लड़के को हिरासत में लिया है. आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी. पुलिस ने हल्की लाठीचार्ज कर हालात काबू किए.

राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार को बवाल हो गया. यहां मामूली विवाद में 15 वर्षीय लड़के की चाकू घोंपकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके हालात काबू किए. एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. आरोपी को पकड़ लिया गया है.

जानकारी के अनुसार, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में करण नाम का लड़का अपने घर से कुछ ही दूरी पर मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करता था. वह रिपेयरिंग का काम सीख रहा था. उसके परिवार वालों का आरोप है कि रात तकरीबन 8:30 बजे करण घर से दूध लेने के लिए निकला था, तभी रास्ते में घात लगाए अज्ञात हमलावर ने चाकू से गोदकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी. गंभीर रूप से घायल करण को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

करण के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या समुदाय विशेष के आरोपी ने की है. पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग को पकड़ा है. आरोपी लड़का दूसरे समुदाय से है. हत्या की खबर फैलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया. 

इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. घटना के बाद करण के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वे पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

