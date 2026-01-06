विज्ञापन
दिल्ली के वेलकम इलाके में चाकूबाजी, एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में चाकूबाजी की घटना में एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक की पहचान वेलकम निवासी अरमान (18) के रूप में हुई है, जबकि घायल अल्ताफ अली (18) का गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में इलाज चल रहा है.

दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक चाकू से हमला करने की घटना सामने आई. यह वारदात कूड़ा खत्ता, पिली मिट्टी इलाके में हुई.

एक की मौत दूसरे का इलाज जारी

पुलिस के अनुसार, दो 18 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल पाए गए और उन्हें तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया. इनमें से अर्मान, जो वेलकम के जेएमसी का निवासी था, को डॉक्टरों ने ब्रॉट डेड घोषित कर दिया. जबकि दूसरे युवक अल्ताफ अली का इलाज जारी है.

दर्ज हुआ केस

पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस को 5 जनवरी, रात करीब 10:02 बजे थाना वेलकम क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना की सूचना प्राप्त हुई.

क्या बोली पुलिस

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि चाकूबाजी की घटना किसी विवाद के बाद घटी, हालांकि घटनाक्रम का सटीक पता अभी तक नहीं चल पाया है.

अधिकारी ने बताया कि अपराध की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए इलाके में मौजूद गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और उनकी तलाश जारी है. मामले की जांच जारी है.

ट्रिपल मर्डर से दहली दिल्ली

इसके अलावा कल पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से भी दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई थी, जहां एक युवक ने अपने ही हंसते-खेलते परिवार को खत्म कर दिया. लक्ष्मी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक मकान में यशवीर नामक युवक ने अपनी सगे मां, भाई और बहन की बेरहमी से हत्या कर दी. इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने के बजाय सीधे थाने पहुंचा और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

