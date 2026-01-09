विज्ञापन
कर्ज और आर्थिक तंगी बनी वारदात की वजह...लक्ष्मी नगर ट्रिपल मर्डर में आरोपी की डायरी से खुलासा

दिल्ली के लक्ष्मी नगर ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को आरोपी यशवीर सिंह के घर से मिली डायरी में रोजमर्रा के खर्च और कर्ज का ब्योरा मिला। यशवीर ने कई लोगों से लाखों रुपये उधार लिए थे. आर्थिक तंगी और वैवाहिक तनाव के चलते उसने मां, बहन और भाई की हत्या कर दी.

कर्ज और आर्थिक तंगी बनी वारदात की वजह...लक्ष्मी नगर ट्रिपल मर्डर में आरोपी की डायरी से खुलासा
  • लक्ष्मी नगर ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी यशवीर सिंह की डायरी से वित्तीय तनाव और खर्चों के महत्वपूर्ण सुराग मिले
  • यशवीर सिंह ने कम-से-कम ग्यारह लोगों से उधार लिया था, जिससे उस पर भारी कर्ज और दबाव था
  • आरोपी ने लक्ष्मी नगर में फ्लैट किराए पर लिया था और छह महीने से किराया नहीं चुकाया गया था
नई दिल्ली:

देश की राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को आरोपी यशवीर सिंह के घर से मिली डायरी ने कई अहम सुराग दिए हैं. डायरी में घर की कई बातें लिखी हुई है. जैसे कि कब क्या सामान मंगाया गया, खाने-पीने और अन्य रोजमर्रा की जरूरतों के खर्च का विस्तार से रिकॉर्ड है. सबसे बड़ी बात, इसमें कर्ज का भी जिक्र हैं: पुलिस के अनुसार यशवीर ने कम-से-कम 11 लोगों से उधार लिया था. किसी से ₹5 लाख, किसी से ₹10 लाख, जिससे उसके ऊपर भारी वित्तीय दबाव बना हुआ था.

गहने बेचकर लिया था लोन

जांच में सामने आया कि यशवीर ने लक्ष्मी नगर में एक फ्लैट ₹27,000/माह किराए पर लिया था और पिछले छह महीने का किराया नहीं चुकाया गया था. पुलिस को यह भी पता चला कि यशवीर ने साली के गहने गिरवी रखकर लोन लिया था, जो वैवाहिक विवाद की बड़ी वजह बना. बाद में यह आभूषण उसने किसी रिश्तेदार से नया उधार लेकर छुड़वाए. प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस का मानना है कि आर्थिक तंगी और बढ़ते कर्ज ने आरोपी को डिप्रेशन में धकेला और वह मानसिक रूप से बेहद परेशान था.

वैवाहिक तनाव, आरोपी का सरेंडर 

लक्ष्मी नगर ट्रिपल मर्डर में पुलिस के अनुसार, यशवीर ने  साल 2019 में एक महिला से लिव-इन संबंध के बाद शादी की थी, दोनों अलग जाति के थे और परिवारों की सहमति के बिना शादी हुई, जिसके कारण रिश्तों में तनाव बना रहा. बीते ढाई महीने से पत्नी अपने परिवार के साथ फरीदाबाद में रह रही थी और घटना से एक दिन पहले ही सामान लेने मायके से आई थी. सोमवार को यशवीर खुद लक्ष्मी नगर थाने पहुंचा और अपनी मां कविता (46), बहन मेघना (24) और भाई मुकुल (14) की हत्या कबूल की.

कैसे की मां, बहन और भाई की जान

आरोपी ने पहले खाने में धतूरा (ज़हरीला पौधा) मिलाकर अपनी मां, बहन और भाई बेहोश किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही सटीक कारण और क्रम की पुष्टि होगी. मामले में FIR दर्ज है, आरोपी हिरासत में है और पुलिस परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों व पत्नी से पूछताछ कर रही है ताकि यह तय किया जा सके कि वित्तीय तनाव ही एकमात्र वजह था या पारिवारिक/मानसिक कारक भी बराबरी से जिम्मेदार थे.

