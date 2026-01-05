विज्ञापन
दिल्ली ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा... पुलिस ने बताया क्यों बेटे ने ही उजाड़ दिया अपना हंसता-खेलता परिवार

एडिशनल सीपी अभिषेक धानिया के अनुसार, आरोपी यशवीर ने खुद थाने पहुंचकर पुलिस को इस जघन्य अपराध की जानकारी दी. उसने पुलिस अधिकारियों के सामने स्वीकार किया कि उसने अपने परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी है.

  • दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आरोपी यशवीर ने अपनी मां, भाई और बहन की बेरहमी से हत्या की है.
  • हत्या का कारण आर्थिक तंगी और भारी कर्ज का दबाव बताया गया है, जिससे आरोपी मानसिक तनाव में था.
  • आरोपी ने पहले परिवार के सदस्यों को नशीला पदार्थ दिया और फिर मफलर से गला घोंटकर उनकी हत्या की.
नई दिल्ली:

दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हुए इस दिल दहला देने वाले तिहरे हत्याकांड में पुलिस की शुरुआती जांच ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है. एडिशनल सीपी अभिषेक धानिया के अनुसार, आरोपी यशवीर ने अपनी मां, भाई और बहन की बेरहमी से हत्या करने के बाद न केवल थाने में सरेंडर किया, बल्कि अपनी इस खौफनाक साजिश की पूरी दास्तां भी बयां की. पुलिस ने बताया कि इस खूनी कहानी के पीछे आर्थिक तंगी और कर्ज का दलदल था. आरोपी पिछले काफी समय से भारी-भरकम लोन और बढ़ते ब्याज के बोझ तले दबा हुआ था, जिसने उसे गहरे मानसिक तनाव और अवसाद में धकेल दिया था.

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी यशवीर खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वारदात के समय आरोपी के पिता घर पर मौजूद नहीं थे. आरोपी ने अपने 12 साल के भाई और बहन 26 साल और मां 45 साल के आसपास को पहले कुछ नशीला पदार्थ खिलाया. इसके बाद जब वह बेहोशी की हालत में हो गए तो उनका मफलर से गला घोटकर तीनों की हत्या कर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया.

एडिशनल सीपी अभिषेक धानिया के अनुसार, आरोपी यशवीर ने खुद थाने पहुंचकर पुलिस को इस जघन्य अपराध की जानकारी दी. उसने पुलिस अधिकारियों के सामने स्वीकार किया कि उसने अपने परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी है. जब पुलिस की टीम आनन-फानन में आरोपी के बताए पते पर पहुंची, तो घर के भीतर का मंजर खौफनाक था. वहां आरोपी की मां, भाई और बहन के शव बरामद हुए.

पुलिस अब इस मामले में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कर्ज के अलावा कोई और पारिवारिक कलह भी इस खूनी संघर्ष की वजह बनी थी. फिलहाल, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

रवि डालमिया की रिपोर्ट
 

