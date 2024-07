दिल्ली में आज भी हो रही झमाझम बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, ट्रैफिक से लोग परेशान

दिल्ली और नोएडा के कुछ इलाकों में शुक्रवार सुबह से ही बारिश (Delhi Rain) का दौर जारी है. जिसकी वजह से मौसम काफी ठंडा हो गया है. तड़के 3 बजे से ही मध्यम से तेज बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक के लिए बारिश का अनुमान जताया है. दिल्ली में शनिवार तक के लिए येलो अलर्ट (Delhi Yellow Alert) भी जारी किया गया है. सुबह से हो रही बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया है, जिस वजह से सड़कों पर निकलने वालों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. मौसम विभाग ने अगले 2 घंटों के लिए दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसीलिए बाहर निकलने वाले सावधानी बरतें.

ये भी पढ़ें-दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में सुबह हुई झमाझम बारिश, उमसभरी गर्मी से मिली राहत

दिल्ली में बारिश, सड़कों पर भरा पानी

शुक्रवार सुबह से हो रही बारिश की वजह से दिल्ली के नागलोई इलाके में सड़कों पर पानी भर गया है. भीकाजी कामा प्लेस में भी ऐसा ही हाल है. यहां की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं. जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है. दिल्ली के मलाई मंदिर इलाके में भी तड़के तेज बारिश दर्ज की गई. बारिश की वजह से स्कूल-कॉलेज के साथ ही ऑफिस जाने वालों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है.

#WATCH | Delhi: Rain showers lashed parts of the National Capital early this morning.



(Visuals from Sardar Patel Marg) pic.twitter.com/ReHBsKToiH — ANI (@ANI) July 26, 2024

दिल्ली में 3 दिनों से हो रही बारिश

राजधानी में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है. गुरुवार सुबह भी दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में बदरा जमकर बरसे. हालांकि दिन में तेज धूप निकली, जिसकी वजह से गर्मी और उमस और बढ़ गई. दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है. कई इलाकों में लोगों को जलभराव की किल्लत से भी जूझना पड़ रहा है.

#WATCH | Delhi: The city faced traffic jams and waterlogging in various areas after heavy rains this morning.



(Visuals from Bhikaji Cama Place) pic.twitter.com/YdKRWZnzoS — ANI (@ANI) July 26, 2024



सुबह से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक की किल्लत से जूझना पड़ रहा है. मोतची बार रिंग रोड पर लंबा जाम लग गया है. वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं. दिल्ली में गुरुवार को भी मध्यम बारिश दर्ज की गई थी. सुबह हुई बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ा. दिल्ली में गुरुवार सुबह सफदरजंग वैधशाला में 3 घंटे में 19.1 किमी बारिश दर्ज की गई.

#WATCH | Delhi: Traffic jam at the Motibagh Ring Road as a result of heavy rains and waterlogging pic.twitter.com/WrRtLVcRJL — ANI (@ANI) July 26, 2024

गुरुवार को भी दिल्ली में हुई तेज बारिश

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को भी तेज बारिश दर्ज की गई. इस दौरान दिल्ली में गुरुवार सुबह 5.30 बजे से 8.30 बजे तक 10.1 मिमी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने 28 जिुलाई तक के लिए बारिश का पूर्वानुमान जताया है.