'आंखें जल रहीं, छाती जकड़ी, फिर भी सहते हैं', प्रदूषण में दिल्ली में रोजी-रोटी कमाने वालों के मर्ज की दवा नहीं

कमलेश कुमार मालचा मार्ग पर एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेने जा रहे थे, तभी उन्होंने बताया कि दिल्ली के स्मॉग के बीच सफर करना कैसा होता है? उन्होंने बताया कि 'ऐसा लगता है जैसे पता ढूंढते समय किसी ने हमारी आंखों में धूल या कंकड़ डाल दिए हों.'

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक हफ्ते से दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'खराब' और 'गंभीर' के बीच बनी हुई है. रविवार को इसमें थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन फिर भी यह 'खराब' श्रेणी में ही रही. यह तो एक औसत आंकड़ा है, जबकि कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पिछले दो हफ्तों से लगातार हवा 'गंभीर' बनी हुई है.

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-NCR में 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया है.

इसलिए, लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे घर के अंदर रहें, एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें और 'वर्क फ्रॉम होम' करें.

डिलीवरी वर्कर कमलेश ने बताया कि इस सलाह की वजह से लोगों के रोजमर्रा के काम अब उनके जैसे डिलीवरी करने वालों पर आ गए हैं.

उन्होंने NDTV से कहा, 'लोग अब सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे हैं, जिससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती. वहीं, हम इतनी खराब हवा में भी दिन भर में लगभग 20 ऑर्डर पूरे करते हैं. यह बहुत थका देने वाला है, लेकिन हमें अपना काम जारी रखना ही पड़ता है.'

वह अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो 'वर्क फ्रॉम होम' की सलाह का पालन नहीं कर सकते. उनके लिए यह एक ऐसी सुविधा है जिसे वे अफोर्ड नहीं कर सकते.

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घर के अंदर रहने की कीमत

मंडी हाउस में सब्जी बेचने वाले संदीप ने बताया कि इससे उनकी बिक्री पर असर पड़ा है. उन्होंने कहा, 'अब लोग सब्जियां खरीदने के लिए बहुत देर से बाहर निकलते हैं. ज्यादातर ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर करना और होम डिलीवरी लेना पसंद करते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'वे तो अपने घरों में आराम से बैठे रहते हैं, जबकि मुझे यहां बैठकर अपनी सब्जियों को व्यवस्थित करना पड़ता है और उन्हें बेचना पड़ता है.'

NDTV ने कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस और इंडिया गेट जैसे इलाकों में सड़क किनारे सामान बेचने वालों, फोटोग्राफरों और ऑटो-रिक्शा चालकों से बात की. ये जगहें राजधानी के प्रमुख केंद्रों के काफी करीब हैं.

उन्होंने बताया कि लोगों के घरों में रहने की वजह से उनकी दुकानों और पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा छा गया है.

इस बीच, वे अभी भी दिन में 10 से 12 घंटे बाहर काम करते हैं, जहां उनकी आंखों में जलन होती है, गले में खराश रहती है और सांस लेने में दिक्कत होती है. ज्यादातर लोगों का कहना है कि वे काम बंद करने का जोखिम नहीं उठा सकते.

संदीप ने NDTV को बताया, 'मैं यहां पूरे दिन बैठा रहता हूं. मेरी आंखों में जलन होती है, गले में खराश हो जाती है. कभी-कभी मैं मास्क पहनता हूं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कर पाता. फिर भी, अपनी आजीविका चलाने के लिए मुझे यह सब सहना ही पड़ता है.'

डॉक्टरों का कहना है कि जब दिल्ली में AQI 'गंभीर' स्तर पर हो, तब सड़कों पर 8 से 10 घंटे बिताना, दिन में कई सिगरेट पीने के बराबर है. उनके अनुसार, इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, आंखों के लंबे समय तक चलने वाले संक्रमण और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

ऑटो-रिक्शा चालक बृज कुमार ने कहा, 'सरकारें हमारी मदद करने के बजाय एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने के राजनीतिक खेल में व्यस्त हैं.'

GRAP स्टेज 3 के तहत, गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक, पुराने वाहनों पर पाबंदी और 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) क्लास जैसे उपाय शामिल हैं. लेकिन, बाहर काम करने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा या आर्थिक मदद का इसमें कोई जिक्र नहीं है.

रविवार को जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 17 और 18 नवंबर को भी दिल्ली की हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में रहेगी.

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'प्रदूषण हमारे कारोबार और हमें, दोनों को मार रहा है'

कोपरनिकस मार्ग पर फूल बेचने वाले सूरज कुमार ठाकुर और उनके पिता शिव कुमार ठाकुर ने बताया कि वे अपनी सेहत और जल्दी खराब होने वाले अपने फूलों के स्टॉक, दोनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

सूरज ने NDTV को बताया, 'दीवाली के बाद से ही सिरदर्द शुरू हो गया था, और मेरे घर में हर कोई बीमार है.'

उन्होंने आगे कहा, 'बिना मास्क के बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन पूरे दिन मास्क पहनकर काम करना भी बहुत मुश्किल है. यहां तक कि हमारे फूल भी, जो जीवित चीजें हैं, खराब हो जाते हैं. हम दबाव महसूस कर रहे हैं, बीमार हैं और सांस लेने में दिक्कत हो रही है. मैं अपने पिता से कहता रहता हूं कि वे जितनी देर हो सके, मास्क पहनकर रखें.'

शिव कुमार ने कहा, 'मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरी छाती पूरी तरह से जकड़ी हुई महसूस होती है.'

इसका सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ता है. शिव कुमार ने कहा, 'फूलों पर धूल और कालिख जम जाती है, जिससे वे खराब हो जाते हैं. उन्हें बचाने के लिए हमें लगातार पानी छिड़कना पड़ता है. दिवाली के बाद काम न के बराबर है और हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है.'

दिल्ली की सड़कों पर पैक्ड पानी बेचने वाली रेखा ने बताया कि प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर उन्हें अपना काम रोकना पड़ता है.

उन्होंने कहा, 'जब प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है और मेरी तबीयत खराब होने लगती है, तो मुझे मास्क पहनना पड़ता है और कुछ देर के लिए अपना काम रोकना पड़ता है. पिछले कुछ दिनों में आप साफ तौर पर फर्क महसूस कर सकते हैं.'

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जब इंडिया गेट ही गायब हो जाए, तो पर्यटक कहां से आएंगे?

इंडिया गेट पर आमतौर पर परिवारों और पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन इस हफ्ते के आखिर तक के लॉन काफी खाली नजर आए.

राहुल और पंकज नाम के दो युवक, जो यहां आने वाले लोगों की तस्वीरें खींचकर अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं, उन्होंने बताया कि स्मॉग ने उनका काम पूरी तरह ठप कर दिया है.

राहुल ने कहा, 'हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं. कमाई में भारी गिरावट आई है क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, और न ही अपने बच्चों को इस हवा में बाहर लाना चाहते हैं. सरकार को हमारे लिए कुछ करना चाहिए.'

पंकज ने आगे कहा, 'अगर स्मॉग की वजह से इंडिया गेट ही दिखाई नहीं दे रहा, तो हम तस्वीरों में क्या दिखाएंगे?'

इंडिया गेट के पास धूप का चश्मा बेचने वाले प्रेम, जो अब लगभग 65 साल के हैं, ने बताया कि आजकल उनकी आंखों से अपने आप पानी आने लगता है. उन्होंने NDTV से कहा, 'यह कोहरा नहीं, प्रदूषण है. यहां लोगों का आना-जाना बंद हो गया है, जिससे हमारा धंधा खत्म हो गया है.'

आइसक्रीम बेचने वाले दीपक के लिए, दिवाली के बाद के कुछ हफ्ते आमतौर पर सबसे ज्यादा कमाई वाले होते हैं.

उन्होंने कहा, 'हम यहां रात 10 बजे तक खड़े रहते हैं क्योंकि हमारा काम रात का है. लेकिन अब तो शाम होते-होते कुछ भी दिखाई नहीं देता.'