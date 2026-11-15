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दिल्ली में छठ पूजा के दिन मेट्रो टाइमिंग में बदलाव, DMRC ने कहा- सुबह 4.30 बजे से शुरू होंगी सेवाएं

Delhi Metro Chhath Puja Timing: दिल्ली में छठ पूजा के उषा अर्घ्य के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को अपनी सेवाओं के समय में बदलाव किया है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो सुबह 4:30 बजे से ही शुरू हो जाएगी.

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दिल्ली में छठ पूजा के दिन मेट्रो टाइमिंग में बदलाव, DMRC ने कहा- सुबह 4.30 बजे से शुरू होंगी सेवाएं
छठ पूजा पर सुबह 4:30 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो
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  • दिल्ली सरकार और DMRC ने छठ पूजा के दिन सुबह मेट्रो सेवाएं डेढ़ घंटे पहले शुरू करने का निर्णय लिया है.
  • 16 नवंबर को सुबह 4:30 बजे से मेट्रो ट्रेनें सभी टर्मिनल स्टेशनों से चलना शुरू होंगी.
  • सुबह 6:00 बजे के बाद मेट्रो सेवाएं सामान्य समयानुसार सभी लाइनों पर नियमित रूप से संचालित होंगी.
छठ के बाद घर वापसी के क्या इंतजाम हैं?

लोकआस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान राजधानी दिल्ली में श्रद्धालुओं की आवाजाही को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत सोमवार, 16 नवंबर 2026 को उषा अर्घ्य यानी सुबह के अर्घ्य के दिन दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सामान्य समय के बजाय डेढ़ घंटे पहले यानी सुबह 4:30 बजे से ही शुरू हो जाएंगी. दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को घाटों तक पहुंचने में किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए यह विशेष व्यवस्था की गई है. सुबह के समय घाटों पर भारी भीड़ उमड़ती है, जिसे देखते हुए सार्वजनिक परिवहन को समय से पहले सक्रिय करने का निर्णय लिया गया है.

सुबह 4:30 से 6:00 बजे तक क्या रहेगा मेट्रो का शेड्यूल?

DMRC की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, सोमवार सुबह सभी टर्मिनल स्टेशनों से पहली ट्रेन सुबह 4:30 बजे रवाना होगी. सुबह 4:30 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक सभी लाइनों पर 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी.  वहीं, सुबह 6:00 बजे के बाद पूरे दिन मेट्रो ट्रेनें अपने सामान्य और नियमित टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी. यह बदलाव रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट, पिंक, मजेंटा और एयरपोर्ट एक्सप्रेस समेत सभी कॉरिडोर के टर्मिनल स्टेशनों पर लागू रहेगा.

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श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत

छठ पर्व के चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लाखों श्रद्धालु तड़के ही यमुना घाटों और कृत्रिम तालाबों की ओर निकलते हैं. सामान्य दिनों में मेट्रो सेवा सुबह 6:00 बजे शुरू होने के कारण सुबह सुबह यात्रा करने वाले लोगों को निजी वाहनों या महंगे ऑटो कैब पर निर्भर रहना पड़ता था. अब सुबह 4:30 बजे से मेट्रो चलने से महिलाओं, बुजुर्गों और परिवारों को घाटों तक आने जाने में काफी राहत मिलेगी.

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