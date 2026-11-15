बाप की तरह बेटा भी चैंपियन! आर्यवीर सहवाग के धमाके पर मां को हुआ गर्व, बचपन की तस्वीर के साथ कही दिल की बात

अंडर-19 एशिया कप 2026 में धमाका करते हुए आर्यवीर सहवाग ने अपनी मां को खुश कर दिया है. जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जमकर अपने बेटे पर प्यार लुटाया है. आर्यवीर की मां का नाम आरती सहवाग है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर आर्यवीर के बचपन की एक क्यूट तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, 'हाथ में बल्ला लिए एक छोटे से बच्चे से लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने तक. मैंने हर दिन क्रिकेट के लिए तुम्हार प्यार बढ़ते हुए देखा है, आरू. बेटे तुम पर और पूरी टीम पर गर्व महसूस कर रही हूं.'

अंडर-19 एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज रहे आर्यवीर

बीते कल (14 नवंबर 2026) संपन्न हुए अंडर-19 एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग रहे. उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से टूर्नामेंट में कुल पांच मुकाबले खेले. इस बीच वह पांच पारियों में 90.25 की औसत से 361 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनका बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक देखने को मिला. 160 रनों की खेली गई शतकीय पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च शतकीय पारी रही, जो उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ बनाया.

आर्यवीर ने फाइनल मुकाबले में खेली 58 रनों की बेशकीमती पारी

पूरा टूर्नामेंट में बल्ले से कहर बरपाने वाले युवा बल्लेबाज आर्यवीर का जलाव फाइनल मुकाबले में भी देखने को मिला. टीम के लिए उन्होंने पारी का आगाज करते हुए कुल 61 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 58 रन बनाने में कामयाब रहे. यहीं नहीं उन्होंने कैप्टन लक्ष्य रायचंदानी (80) के साथ पहले विकेट के लिए 17.4 ओवरों में 95 रनों की अहम साझेदारी भी की. जिससे भारतीय टीम बड़े स्कोर के खिलाफ एक अच्छी शुरुआत करने में कामयाब रही.

ऐतिहासिक जीत के बाद आर्यवीर का बयान

ऐतिहासिक जीत के बाद आर्यवीर ने कहा, 'ड्रेसिंग रूम में हमारी चर्चा यही थी कि पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी है और यह कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है. अगर हम सामान्य तरीके से बल्लेबाजी करें और अपने स्वाभाविक शॉट खेलें तो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. हमें हमेशा विश्वास था कि हम इस लक्ष्य का पीछा कर लेंगे.'

उन्होंने कहा, 'टीम की बैठकों में हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिरी 10 ओवर में 100 या 120 रन का पीछा कैसे किया जा सकता है. क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी थी. ऐसे में किसी एक बल्लेबाज का आखिर तक टिके रहना जरूरी था.'

आर्यवीर ने कहा, 'लक्ष्य ने यह काम बखूबी किया. इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है. आखिर में मोहित और मनल ने जो किया, वह शानदार था. वे भी बधाई के हकदार हैं.'

उन्होंने कहा, 'मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अभी क्या देखा है. मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, भावनाएं बहुत ऊंचे स्तर पर होती हैं. पिछले मैच में मैं उनके खिलाफ आउट हो गया था, इसलिए आज मैं रन बनाना चाहता था.'

भारतीय बल्लेबा ने कहा, 'दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं क्रीज पर टिका रहा तो पाकिस्तान पर दबाव बना रहेगा. अब मेरे हाथ में कोई दर्द नहीं है.' (भाषा उनपुट के साथ)

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