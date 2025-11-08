दिल्ली में दमघोंटू हवा! CM रेखा गुप्ता ने कार पूलिंग और निजी संस्थानों से वर्क फ्रॉम होम देने की अपील की

दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से खास अपील की है. उन्होंने लोगों से प्रदूषण के स्तर को देखते हुए कारपूलिंग की अपील की है. साथ ही सीएम गुप्ता ने निजी संस्थानों से अपील की है कि वो अपने कर्मचारियों को घर से काम करने यानी वर्क फॉर्म होम करने के लिए प्रोत्साहित करें. आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच चकी है. ऐसे में लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है.

आपको बता दें कि कार पूलिंग और निजी संस्थानों से वर्क फ्रॉम होम देने की अपील करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस टाइम में भी बदलाव किया था. दिल्ली सरकार ने कहा था कि ये फैसला सड़क पर एक साथ वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए लिया गया है.

नई व्यवस्था के तहत 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी.दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे, जबकि नगर निगम (MCD) के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे.सीएम ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया.

ऑफिस के समय में सिर्फ 30 मिनट का अंतर

दिल्ली सरकार के कार्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक और दिल्ली नगर निगम के कार्यालयों का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक है. इन दोनों समयों में सिर्फ 30 मिनट का अंतर होने की वजह से सुबह और शाम दोनों समय भारी यातायात और जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे वायु प्रदूषण और बढ़ जाता है.