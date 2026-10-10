अभिजीत दीपके, रांका और सौरव दास को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया, विमान के अंदर पहुंच गई पुलिस

दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके, उनके सहयोगी सौरव दास और आशुतोष रांका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. मुंबई से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही पुलिस ने उनसे कहा कि उन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं है और विमान के अंदर ही पहुंचकर उन्हें हिरासत में ले लिया.

विमान के अंदर पहुंची पुलिस के साथ अभिजीत दीपके की बातचीत का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें वो कह रहे हैं कि वो तो गिरफ्तार होने ही आए हैं, हालांकि कोई भी बात विमान के बाहर निकलकर की जा सकती थी.

फ्लाइट के अंदर समझाने पहुंची पुलिस को अभिजीत दीपके ने कहा कि मुझे गिरफ़्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की पूरी फ़ौज यहां आई है. हालांकि मैं आपसे डरता नहीं हूं. अगर चाहते हैं तो मुझे गिरफ़्तार कर लें. ये सरकार का डर है कि हवाई जहाज़ से ही लोगों को उठाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि हम शांतिपूर्ण विरोध करना चाहते हैं.



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