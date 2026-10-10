मैं गिरफ्तार होने को तैयार, लेकिन लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ता रहूंगा... दिल्ली रवाना होने से पहले बोले दीपके

दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए मुंबई से रवाना होने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार ‘डरी हुई' है. दीपके शनिवार सुबह 6 बजकर 50 मिनट पर मध्य मुंबई के वर्ली स्थित ‘फोर सीजन्स होटल' से निकलकर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे. मुंबई एयरपोर्ट पर दीपके ने कहा कि दिल्ली में कई रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है. मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं. राजधानी में कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं, ये सब क्या है.

अभिजीत दिपके ने कहा, "मुझे हैरानी होती है कि सरकार देश के युवाओं और लोगों से इतना क्यों डरती है. सभी रेलवे सेवा बंद करने की क्या जरूरत थी? मेट्रो रोकने की क्या जरूरत थी? उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया और सड़कें ब्लॉक कर दीं. उन्होंने नक्सल-प्रभावित इलाकों से CRPF फोर्स बुलाई और उन्हें दिल्ली में तैनात किया. सरकार क्या करना चाहती है? क्या ज्ञानेश कुमार उनके लिए इतने खास हैं कि वे अपने ही नागरिकों पर पुलिस की ताकत का इस्तेमाल करेंगे?"

उन्होंने कहा, "सोसायटी में घोषणा करके लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने की चेतावनी दी जा रही है. दिल्ली पुलिस घरों में जाकर लोगों से विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेने को कह रही है, लेकिन हम क्यों न करें? विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है. आर्टिकल 19 हमें लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का मौलिक अधिकार देता है और हम ठीक यही करने वाले हैं."

जब उनसे पूछा गया कि क्या दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तो उन्होंने, "अगर वे मुझे हिरासत में लेना या गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो कर लें. मैं इसके लिए तैयार हूं; वे मुझे गिरफ्तार या हिरासत में ले लें. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. UAPA लगाएं, NSA लगाएं; जो चाहें करें. लेकिन हम आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे."

इस बीच, दिल्ली में जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लगभग 25,000 जवानों को तैनात किया गया है. दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन पर प्रवेश और निकास को लेकर पाबंदियां लगाई गई हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और अन्य संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है.

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