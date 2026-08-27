दिल्ली-NCR में मौसम का फिर यूटर्न, कई इलाकों में जोरदार बारिश, दिन में ही हो गई रात!

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. सुबह से जहां उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं दोपहर बाद अचानक घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई. नोएडा के आसमान में काले बादल छाये हुए हैं और अंधेरा हो गया. वहीं जोरदार बारिश भी हो रही है. बारिश के बाद कई रास्तों पर ट्रैफिक भी धीमा हो गया है.

IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में आज दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश की संभावना जताई थी. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में ज्यादा से ज्यादा तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि कम से कम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं.

आईएमडी की ओर से कहा गया है कि कुछ इलाकों में बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली भी कड़क सकती है। आने-जाने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि गीली और फिसलन भरी सड़कों की वजह से दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है.

कल भी दिल्ली-एनसीआर में हुई थी बारिश

बुधवार को दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई थी और कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हुई. कुछ इलाकों में बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली भी कड़की थी. इस दौरान दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में अच्छी-खासी बारिश हुई। पूसा में 51.1 मिमी बारिश हुई, जबकि पीतमपुरा में 64.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। मयूर विहार में 12 मिमी बारिश हुई