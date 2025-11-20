विज्ञापन
विशेष लिंक

यूपी-दिल्ली में भयंकर सर्दी का अलर्ट! इन इलाकों में सताएगा घना कोहरा, जानें नोएडा, गाजियाबाद का भी वेदर अपडेट

Delhi Weather News Update: दिल्ली नोएडा में मौसम का हाल वीकेंड से फिर बिगड़ने वाला है. वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. जानें लेटेस्ट वेदर अपडेट

Read Time: 3 mins
Share
यूपी-दिल्ली में भयंकर सर्दी का अलर्ट! इन इलाकों में सताएगा घना कोहरा, जानें नोएडा, गाजियाबाद का भी वेदर अपडेट
Delhi Weather News
  • उत्तर भारत के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 20-21 नवंबर के बाद शीत लहर का नया दौर
  • दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे एनसीआर इलाकों में तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
  • मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 20-21 नवंबर के दौरान भयंकर शीत लहर की स्थिति बनी रहने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर पंजाब-हरियाणा तक शीत लहर का अलर्ट जारी किया गया है. 20-21 नवंबर के बाद शीत लहर का नया दौर शुरू हो सकता है. साथ ही पारा और नीचे गिर सकता है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसे एनसीआर के इलाकों में कोहरा भी सताने लगा है.

NCR में कहां तापमान

  • दिल्ली-14 डिग्री
  • नोएडा-14 डिग्री
  • गाजियाबाद-13 डिग्री
  • गुरुग्राम-13 डिग्री

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लिए भी शीत लहर का अलर्ट जारी किया है. मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 20 नवंबर को शीत लहर से लेकर भयंकर शीत लहर के हालात बन रहे हैं. 21 नवंबर को मध्य महाराष्ट्र और पूवी मध्य प्रदेश के साथ तेलंगाना में भी शीत लहर के हालात बने रहने की संभावना है. ओडिशा समेत कुछ इलाकों में घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की गई है. पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 21 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत ज्यादा भारी बरसात होने की संभावना है. तमिलनाडु में 19 से 25 नवंबर, केरल और माहे में 19 और 21 से 24 नवंबर के दौरान और 19 को लक्षद्वीप में भयंकर बारिश का अलर्ट है. तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा में 25 नवंबर को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 से 23 नवंबर के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

पंजाब का फरीदकोट सबसे ठंडा

पंजाब में फरीदकोट सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, बठिंडा में 7.8 डिग्री तापमान के साथ सबसे सर्द रात रही. गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया. अमृतसर में 9.1 डिग्री, लुधियाना में 9.4 डिग्री, पटियाला में 9.5 डिग्री और फिरोजपुर में 8.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

नारनौल में 6.8 डिग्री सेल्सियस

हरियाणा में नारनौल 6.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, उसके बाद हिसार में 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. गुरुग्राम में सबसे कम तापमान 11.1 डिग्री, करनाल और भिवानी में 9 डिग्री, रोहतक में 9.4 डिग्री, अंबाला में 11.7 डिग्री और सिरसा में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री दर्ज किया गया. दोनों राज्यों की चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

Delhi NCR Air Pollution

Delhi NCR Air Pollution

दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन गंभीर

दिल्ली में आनंद विहार, चांदनी चौक से लेकर पालम तक AQI 400 पार बना हुआ है. जबकि निगरानी केंद्रों पर यह 450 के पार भी चला गया. बढ़ती सर्दी, हवाओं के न चलने बढ़ते प्रदूषण से हालात बिगड़ रहे हैं. NCR में नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी AQI 400-450 के बीच रिकॉर्ड हुआ है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Weather News, IMD Latest Weather Update, Weather News Today
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com