देखिए, जब आज सोनिया, राहुल और प्रियंका ने पहली बार कांग्रेस को नहीं दिया वोट

लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की सात संसदीय सीट पर मतदान जारी है. इस बार आम चुनाव कांग्रेस और खासतौर पर गांधी परिवार के लिए बेहद खास है. दरअसल ये पहली बार होगा जब आम चुनाव में गांधी परिवार ने अपनी पार्टी यानी कांग्रेस के लिए मतदान नहीं किया होगा. सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दिल्ली के मतदाता है और नई दिल्ली लोकसभा सीट पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते आए हैं. बीते कई आम चुनाव से कांग्रेस इस सीट से अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारती रही है. लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के सहयोगी आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. यह दिल्ली में पहला ऐसा लोकसभा चुनाव है जिसमें ‘आप' और कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारे हैं.

सीट बंटवारे की व्यवस्था के तहत ‘आप' चार और कांग्रेस तीन सीट पर चुनाव लड़ रही है. कांग्रेस और आप में गठबंधन के तहत जो सीटों का बंटवारा हुआ है. उसके तहत नई दिल्ली सीट आम आदमी पार्टी के पास है. आम आदमी पार्टी ने इस सीट से सोमनाथ भारती को उम्मीदवार बनाया है. गठबंधन होने की वजह से नई दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मदीवार नहीं उतारा है. ऐसे में इस बार गांधी परिवार आप पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती को वोट डालेंगे.

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi along with Robert Vadra and his children Raihan Rajiv Vadra and Miraya Vadra, wait outside a polling booth in Delhi where Priyanka Gandhi Vadra is casting her vote#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/buE0fQ9UqR