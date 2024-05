Lok Sabha Election 2024 Phase 6 Voting: एस जयशंकर ने दिखाई गजब की तेजी, सबसे पहले वोट डालकर ले लिया ये खास सर्टिफिकेट

लोकसभा चुनाव के छठवें चरण में आज दिल्ली की 7 सीटों पर सुबह 6 बजे से जोर शोर से वोटिंग (Delhi Voting) हो रही है, जो कि शाम को 5 बजे तक जारी रहेगी. इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar Voting) ने भी पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. वोट डालकर उन्होंने कहा, "दिल्ली के वोटर्स एक बार फिर पीएम मोदी और विकसित भारत का समर्थन करेंगे."

खास बात यह है कि विदेश मंत्री अपने मतदान केंद्र के पहले पुरुष मतदाता बने, इस दौरान उनको प्रमाण पत्र भी दिया गया. एस जयशंकर ने अपना वोटिंग प्रमाणपत्र दिखाते हुए कहा, "मैं इस बूथ पर पहला पुरुष वोटर था." इसके साथ ही विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि दिल्ली के वोटर्स एक बार फिर से मोदी सरकार का समर्थन करेंगे.

विदेश मंत्री ने कहा, "हम चाहते हैं कि लोग बाहर निकलें और अपना वोट डालें, यह देश के लिए एक निर्णायक पल है. मुझे विश्वास है कि बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी." इसके साथ ही विदेश मंत्री ने फर्स्ट पुरुष वोटर प्रमाणपत्र के साथ अपनी एक फोटो एक्स पर भी पोस्ट की. फोटो में वह हाथ में सिर्टिफिकेट दिखाते नजर आ रहे हैं.

Cast my vote in New Delhi this morning.



Urge all voting today to turnout in record numbers and vote in this sixth phase of the elections. pic.twitter.com/FJpskspGq9